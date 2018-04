Pusťte jaro k sobě domů

A je to tady! Jaro pomalu otevírá své dveře a zve k osvěžení nejen těla či šatníku, ale i našich příbytků. Nastal čas otevřít okna, zbavit se zimních pochmurných nálad a přinést si trochu jara i k sobě domů. A zároveň se připravit na další krásná období roku. Tak se pořádně nadechněte čerstvého vzduchu a dejte se do práce, tedy do nákupů.

Zkuste renovaci bytu či nákup foťáku

Je příjemné mít doma čerstvé květiny. Květiny ve váze nebo v květináči nejlépe svědčí o tom, že váš domov je prodchnut životem. Rostliny evokující příchod jara nejčastěji kvetou bíle a žlutě, a právě v těchto barvách byste měli nechat rozkvést i váš interiér. Jestliže plánujete nějaké úpravy v bytě, nebo chcete jenom oživit barvy, vybílit pokoj nebo vyměnit tapety, nastává to správné období k pořízení všech nutných "maličkostí", jako jsou barvy, laky, lepicí pásky, štětce, lepidla na tapety nebo samotné tapety. Při nákupu teď rozhodně ušetříte. Na jaře obvykle bývají představovány novinky na trhu, ať už se to týká počítačů, bílé techniky nebo elektra. Pokud bezpodmínečně nestojíte o nové modely, obvykle pořídíte ty loňské za podstatně nižší cenu. Jestliže si chcete koupit nějaký digitální fotoaparát, abyste mohli pořizovat v létě snímky na dovolené, měli byste po něm sáhnout právě na jaře, kdy bývá cenová nabídka nejnižší.

Jak nezatížit rodinný rozpočet

Na to, abyste mohli nakupovat výhodněji, však nemusíte čekat na speciální či sezónní akce. Kromě slev a výprodejů existují i další možnosti, jak nakoupit výhodnější. Jsou to například věrnostní cashback programy, díky kterým se vám mohou vrátit peníze zpět z každého nákupu. Funguje to jednoduše - po registraci získáte věrnostní cashback kartu, kterou se prokážete při platbě v partnerské prodejně nebo e-shopu. "Díky věrnostní kartě Cashback Card můžete získat zpět až 5% ceny zakoupeného zboží. Peníze se vám připíší na účet v bance vždy, když hodnota cashback dosáhne alespoň 320,-Kč ", vysvětluje Roman Malík, výkonný ředitel myWorld, s.r.o. Díky tomu můžete zvolit kvalitnější, ačkoli dražší zboží, jehož cena se díky věrnostnímu programu sníží. Registrace, jakož to i členství ve věrnostním programu jsou bezplatné. Cashback Card lze používat u více než 80.000 partnerských společností po celém světě. Registrovaní zákazníci si mohou vybírat ze široké škály obchodů a on-line shopů, podrobný přehled najdete na www.cashbackworld.com. Zkuste například on-line shopy zaměřené na vybavení domácnost, dům či zahradu Kitos.cz, VEMZU.cz, Bighome.cz, 4home.cz, 123shop.cz, Rozbaleno.cz či ZAiDU.cz, bytové doplňky Homein.cz nebo Velkesamolepky.cz, koupelny Vsedokoupelen.cz, Lavado.cz a Alori.cz.