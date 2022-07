Čas sklizně je tu, připravte si přírodní zásoby zdraví

Způsobů, jak si uchovat letní úrodu na zimní měsíce, je hned několik a tou nejstarší je sušení. Dle historiků se první recepty na sušení ovoce objevují již 1800 let před Kristem. Tehdy se sušilo na slunci či ve vzdušných tunelech, dnes již máme mnohem rychlejší a jednodušší způsoby. Metoda sušení je oblíbená především pro svou snadnost a efektivnost. Odstraníte-li z potravin vodu, zpomalíte růst mikroorganismů a můžete je uchovávat dlouhou dobu a při dodržení několika pravidel si zachovají i všechny zdraví prospěšné látky. Mezi další oblíbené způsoby zpracování ovoce a zeleniny je třeba zavařování nebo sterilace.

Už naše babičky věděly, co je dobré

Nejstarším, nejjednodušším, ale také nejdelším způsobem sušení je využití slunce, v našich klimatických podmínkách to ale není zrovna ideální způsob. Navíc na noc je nutné sušené potraviny uklidit, aby si opět nenatáhly vlhkost. Naše babičky už na to šly chytřeji a sušily vše v kamnech či nad nimi. Dnes si můžeme vypomoci klasickou elektrickou troubou. Ideální je sušit na horký vzduch na 40 °C, aby si plodiny zachovaly maximum vitaminů. Dalším důležitým pravidlem je nechat troubu při sušení pootevřenou.

Moderní doba přináší nové možnosti

Modernějším a oproti troubě i úspornějším řešením jsou sušičky potravin. S jejich pomocí si pohodlně nasušíte ovoce, zeleninu, bylinky, houby, ale třeba i maso. Před zakoupením sušičky je třeba zvážit několik věcí. Nákupní rádce Heureka doporučuje zaměřit se na uživatelsky důležitá kritéria. Budete-li sušit velké množství úrody, případně i maso, zvolte výkonnější model s více patry a ideálně i hranatý, do kterého naskládáte více. Určitě si také prohlédněte základní výbavu a příslušenství, plata navíc se hodí. Plánujete-li se sušičkou manipulovat častěji a pravidelně, srovnávejte i její hmotnost a materiál, z něhož je vyrobena. Nerezové sušičky jsou těžší, ale více vydrží. Důležitá může být také hlučnost, sušička totiž běží i několik hodin. A sledujte příkon a výkon - čím vyšší hodnota, tím rychlejší sušení. Finální výběr vám pak zúží typ ovládání a případné vychytávky jako časovač či přednastavené programy sušení. Vyheurekujte si tu pravou sušičku přímo pro vás na nákupním rádci, kde si můžete jednoduše vyfiltrovat své požadavky. "Pokud si sušičku vyberete na e-shopu s certifikátem kvality, je to téměř stoprocentní záruka, že jste vybrali dobře. Chcete-li si být ale skutečně jistí, zkontrolujte také recenze a hodnocení ostatních zákazníků, kteří na e-shopu nakoupili," říká Veronika Molčanová, vedoucí oddělení péče o zákazníky nákupního rádce Heureka.cz

Připraveno na zimu

Nasušené potraviny vydrží třeba i dva roky, ale musíte je správně skladovat. Ideální pro uložení jsou plastové či skleněné nádoby, vyhněte se nádobám z pozinkované oceli. Vše pak skladujte na chladném, suchém a tmavém místě.

Zásobeni i na několik let

Trvanlivost naší úrody si prodloužíme také zavařováním, a to klidně i o několik let. Tato metoda má však taktéž pár pravidel, aby se potraviny nezačaly kazit. Zavařit můžete prakticky cokoliv, základem je vše řádně očistit a použít sterilizované sklenice. Při plnění platí staré známé ani moc, ani málo. Ideální je, aby náplň sahala 0,5-2 cm pod okraj sklenice. Teplota vody záleží na tom, co zavařujeme, ale rozhodně by měla být vyšší než 80 °C. Vždy také dbejte na to, aby sklenice byly kompletně ponořené.

Zavařovat lze v klasickém hrnci či v troubě, ale mnohem bezpečnější a pohodlnější je využití elektrického zavařovacího hrnce. Na nákupním rádci Heureka.cz najdete široký výběr obou variant hrnců a též dalších nezbytností potřebných pro zavařovaní, jako jsou sklenice různých tvarů a velikostí či rozmanité typy víček. Stačí zadat preferované parametry. Zavařovací hrnec vybírejte hlavně podle objemu, materiálu a funkcí. Moderní elektrické totiž umějí víc než jen zavařovat. Připravíte v nich marmeládu, povidla, horké nápoje, a dokonce i pivo. To už stojí za investici, co říkáte?

TIP: Víte, že zavařovací hrnce vás potěší i v zimě například při přípravě svařeného vína nebo většího množství polévky nejen během společenských akcí?