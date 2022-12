Češi a výběr vánočních dárků? Kvalita je důležitější než cena

Jak to chodí na Vánoce u vás doma? Máte pod stromečkem na Štědrý večer hromady menších dárků? Nebo jeden větší dárek a pár malých? Či spíš jeden pořádně objemný dar? Každá rodina je zvyklá na něco jiného. Letos je ale podle průzkumu nákupního rádce Heureka jasné, že spíš než na cenu nebo kvantitu, se budou zákazníci dívat na to, jak kvalitní dárky pod stromeček kupují (72 %). A to není jen tak.

Reklamy na ideální vánoční dárek na nás vyskakují na každém rohu. Ať už na internetu, v kamenných obchodech nebo třeba na zastávkách MHD. Nelze se jim vyhnout a člověk může velmi snadno podlehnout a nakoupit něco, co by za normálních okolností rozhodně nepořídil.

"Chudé" Vánoce nečekejte

Ačkoliv se všude dočítáme o finanční krizi, která sužuje většinu lidí v Česku, podle průzkumu nákupního rádce Heureka se Vánoc ovlivněných zdražováním nemusíme obávat. Nejvíce, tedy 28 % dotazovaných, bude letos obdarovávat 5-6 lidí ve svém okolí, což odpovídá klasickému rozložení, kdy obdarují zejména členy své rodiny. Více než polovina dotazovaných (56 %) letos na dárcích šetřit nebude. Utratí totiž podobně jako minulý rok, kdy ještě inflace nedosahovala tak závratných výšin jako nyní. Částka, kterou jsou zákazníci ochotni za vánoční dárky utratit se u většiny z nich (35 %) pohybuje mezi 5-10 tisíci korunami.

Kvalita není samozřejmost

Jak ale poznat kvalitní produkt, kterým bychom chtěli dotyčnému udělat na Štědrý den opravdu radost?

1. Pro začátek je důležité poslouchat osoby, které chceme obdarovat a dávat pozor, klidně v průběhu celého roku, když nějaký tip na dárek vysloví. Někdy je i lepší si dělat poznámky, obzvlášť když obdarováváte více lidí. Pokud ale opravdu nevíte, můžete se poradit s ostatními členy rodiny, kteří třeba budou vědět víc než vy. Ostatně takto to dělá 73 % lidí. Až budete mít přehled o tom, co by si kdo přál, hledat perfektní variantu pro vás bude mnohem snadnější.

2. Až 68 % lidí při nákupu vánočních dárků hledí na pozitivní recenze na dané výrobky. Zejména je zajímají recenze ostatních zákazníků, kteří již mají s produktem zkušenost. Přesně tyto informace lze najít na nákupním rádci Heureka, který shromažďuje recenze ověřených zákazníků. Také zde najdete informace, na kterém e-shopu mají daný produkt za nejnižší cenu a budete si moci udělat obrázek i o dalších produktech. Stačí si je jen vyheurekovat.

Ušetřete přírodu

Podle všeho se během letošních Vánoc pod stromečky Čechů od předchozích let po finanční stránce nic moc nezmění. Pokud ale neplánujete šetřit vaše peněženky, myslete aspoň na přírodu. Existuje totiž řada e-shopů s kvalitními produkty ideálními pod stromeček, které fungují v rámci udržitelnosti.

Jedním z jejich pravidel je dodržování odpovědného přístupu k životnímu prostředí, což spočívá v používání recyklovatelných či obnovitelných balících materiálů, klimaticky neutrální dopravy nebo šetření vody a energií. Mají přehled o svých dodavatelích a nechybí ani odpovědný přístup k zákazníkům. Udržitelné e-shopy mají zelené logo, podle kterého je snadno poznáte. Na jejich seznam se také můžete podívat na webu udrzitelnyeshop.cz.