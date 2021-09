Češi si zvykli čepovat pivo doma

Období posledního více než roku změnilo mnohé, včetně způsobu, jakým se bavíme. Ztráta možnosti sejít se s přáteli v restauraci "na jedno", nebo třeba posedět v moravském sklípku u dobrého vína způsobila, že Češi začali hledat alternativy. Mnohem více tak nyní pořádají rodinná a přátelská setkání v domácím prostředí. Oblíbené zahradní party a grilovačky vystřídá v nadcházejícím sychravém počasí domácí party. Jaké trendy vám na ní nesmí chybět?

Oblibu domácích dýchánků potvrzuje i nákupní rádce Heureka.cz, který zaznamenal zvýšenou poptávku po výčepních zařízeních, domácích vinotékách a projektorech. Party v domácím prostředí sice zabere trochu času na přípravu, ale má také spoustu výhod včetně toho, že může skončit až budete chtít.

Jezte, pijte. Značka: chytře a zábavně

Na správné party nesmí chybět dobré pití, jídlo a zábava. Protože jsme národ pivařů, tak pitný režim ideálně zajistíte díky domácí pípě. Tento trend potvrzuje i značný nárůst jejich prodejů, který je na internetu nejvyšší za posledních pět let. "Zatímco v první vlně výrazně rostla kategorie sportovního vybavení k domácímu cvičení, od června letošního roku jsou aktuálním trhákem výčepní zařízení. Byli jsme nuceni trávit více času doma, na zahradách či chalupách, a rychle se přizpůsobili nemožnosti vyrazit "na jedno" ven. Dobrou zprávou navíc je, že pípy jsou již dostupné ve všech cenových relacích," vyjadřuje se k aktuálnímu trendu Martin Žabka z nákupního rádce Heureka.

Dáváte přednost spíše vínu, ale nedisponujete sklípkem, ve kterém by se dalo skladovat? Řešení nabízí domácí vinotéka, která udrží tento lahodný mok v optimální teplotě. Ty kvalitnější mají dokonce oddělené zóny pro červené a bílé víno, neboť každý druh vyžaduje jiné podmínky. Nealkoholickou sekci pokryjete díky výrobníku sody.

Udržitelná gastronomie ve stylu profesionála

Jako dobrý hostitel nesmíte opomenout kvalitu jídla. Skvělým a efektivním řešením jsou přístroje na fondue či čokoládové fontány. Každý se obslouží dle své chuti a vy si ušetříte práci. Chcete-li svou party posunout o stupeň výš, pak se výborně hodí třeba pec na pizzu. Jedná se sice o náročnější vychytávku, ale zase ji využijete kdykoliv i na přípravu rychlého oběda či večeře. S jídlem a pitím souvisí rovněž servírování. Myslete na přírodu a využijte bambusové nádobí, kterému neublíží ani myčka či nádobí z cukrové třtiny a obilného škrobu, které je odolné vůči vodě a tukům a nevadí mu ani mikrovlnná trouba. Z udržitelných materiálů se dnes vyrábí vše od talířů, přes kelímky, příbory či brčka. Pokud máte i při zhoršeném počasí možnost grilovat, určitě oceníte rozložitelná bambusová napichovátka na špízy a do hamburgerů.

Zábava, jak se patří

Co by to bylo za party bez hudby a zábavy. Začít vlastně můžete už u výzdoby, kterou lze rovněž pojmout v ekologickém duchu. Oblíbené nafukovací balonky se dnes již vyrábějí z přírodního latexu, což je kaučuk získávaný z tropického stromu kaučukovníku brazilského. Balonky jsou tak biologicky rozložitelné podobně jako listy stromů. Dají se zakomponovat i do zábavy, ale nic se nemá přehánět, takže na hromadné vypouštění balonků raději zapomeňte. Hosty určitě pobavíte správným mixem deskových party her, ale také tancem. Ten lze nechat zcela na účastnících, nebo do něj zakomponovat trochu více zábavy. Fantazii se meze nekladou, tak ať je i ten nadcházející sychravý čas naplněn radostí a smíchem.

Domácí výčep se vyplatí

Dle platného ceníku Plzeňského Prazdroje si zásobu 30 točených piv v 15l sudu pořídíte za 807 Kč. Když si stejné množství dáte postupně v hospodě (za průměrnou cenu 50 Kč), zaplatíte 1 500 Kč. Částka za pořízení výčepního zařízení se vám tak brzy vrátí.

Jak si doma správně načepovat

• Základem jsou dokonale čisté a správně nachlazené sklenice.

• Takzvaná hladinka, tedy pivo s hustou krémovou pěnou, se čepuje pod úhlem 45°.

TIP: Pro lepší pěnivost je možné začít vpuštěním malého množství pěny, zbytek piva se čepuje z co nejmenší vzdálenosti po stěně sklenice.

• Pěna by měla být hustá, s co nejmenším množstvím velkých bublinek. Ty jsou totiž indikátorem špatného tlaku či nečistot v hadicích nebo ve výčepním zařízení.