Barvám neutečeš, Etnopiknik, rybářské slavnosti nebo den orangutanů

Prázdniny sice pomalu končí, další letní víkend ale stále láká na nespočet zajímavých a zábavných akcí jak pro jedince či páry, tak i celou rodinu. Vyrazit můžete třeba na populární běh Barvám neutečeš do Pardubic, netradiční Etnopiknik do Prahy nebo Mezinárodní den orangutanů do ústecké zoo. Rybáři si přijdou na své v Třeboni, milovníci historie v Kučerově a hudební fandové v Olomouci.

Ten nejbarevnější běh ve svém životě zažijí ti, kdo 18. srpna přijdou na akci Barvám neutečeš. V tomto termínu se koná v Pardubicích v Parku na Špici od 13hod. Určen je pro všechny - na skupiny nebo jednotlivce čeká během pětikilometrové trasy pět barevných zón. Více na www.barvamneuteces.cz.

Náprstkovo muzeum v Praze pořádá během léta speciální doprovodné akce v rámci oslav 200 let Národního muzea. Například 18. srpna se na nádvoří bude konat Etnopiknik - africká, korejská, indická, asijská i japonská hudba a tance; workshopy a samozřejmě degustace exotických jídel. Vstup zdarma.

Rybářské slavnosti, den orangutanů, Napoleon i LétoFest

Rybářské slavnosti se ve dnech 17. - 19. srpna konají - kde jinde, než - v Třeboni. Kromě prezentace samotného řemesla bude připraven i doprovodný program. Podávat se budou tradiční i méně známé rybí speciality ze sladkovodních ryb - zapít je lze znojemským vínem nebo pivem. Na nejmenší čekají zábavné soutěže.

V Zoo Ústí nad Labem se bude 18. srpna oslavovat Mezinárodní den orangutanů. Zaměřen nebude ale jen na tyto lidoopy, ale poukáže na bohatství tropických pralesů. Připraven bude i soutěžní kvíz či výtvarná dílna. Zoo představí malajskou medvědici a Martin Dejdar ji vybere jméno.

Velká sláva u příležitosti 249. narození Napoleona Bonaparta se koná v obci Kučerov. Letošní Napoleonské dny se konají od 17. do 19. srpna. Stavět se bude dobový tábor, uskuteční se výcvik i střelecká soutěž a vrcholem bude bitevní ukázka.

Termín 17. - 18. srpna je šťastným i pro hudební nadšence (nejen) z okolí Olomouce. To nejlepší z česko-slovenské scény se představí na letním festivalu LétoFest. Kromě muzikantů svou účast přislíbili i známí youtubeři. Více na www.letofest.cz.