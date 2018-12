Během svátků bude otevřeno na hradě Buchlov i zámcích v Kroměříži a Vizovicích

Hrad Buchlov a zámky v Kroměříži a ve Vizovicích budou otevřené i o vánočních svátcích. Na Buchlově se 26. prosince uskuteční 12. ročník akce Na Štěpána na Buchlově otevřená brána, kroměřížský zámek nabídne v závěru roku prohlídky vánočně vyzdobených interiérů a zámek ve Vizovicích láká na výstavy betlémů a vánoček.

Akce na Buchlově se koná od 10.00 do 15.00. "Hrad Buchlov se na Štěpána stává již tradičním místem setkávání se přátel, známých a kamarádů, kteří si na tomto místě popřejí do nového roku a připijí hřejivým punčem, svařákem, medovinou nebo čajem z buchlovské lípy," uvedla Dagmar Šnajdarová, mluvčí kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu, pod které hrad i zámky spadají.

Ani letos nebudou na Buchlově chybět živý betlém a speciální prohlídky purkrabství. V vyzdobených prostorách návštěvníci uvidí, jak kdysi vypadaly Vánoce u posledních majitelů hradu, hrabat Berchtoldů.

Na zámku ve Vizovicích si lidé mohou prohlédnout výstavu Vánočkové Vánoce, která je až do 30. prosince otevřená denně od 13.30 do 16.30. "Je zaměřená na recepty v rodinách, se kterými se mohou návštěvníci seznámit. Získali jsme například recept na vánočku, která se v jedné rodině peče už 80 let. Máme tu i upečené vánočky, výstavu doplňují staré vánoční dekorace," řekla kastelánka zámku Jana Pluhařová.

Od 24. do 28. prosince bude přístupná i zámecká kaple. Lidé si v ní prohlédnou vyřezávaný betlém s 48 figurami ze závěru 19. století, který pochází z Tyrolska. Obdivovat budou moci i další vyřezávaný betlém z 19. století. Vznikl pravděpodobně v obci Kokory na Přerovsku, před několika lety se dočkal zrestaurování.

Kroměřížský zámek připravil na závěr roku komentované prohlídky vánočně vyzdobených reprezentačních sálů v prvním patře. Prohlídky se konají od 26. do 31. prosince, vždy se vstupem ve 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00. Zaberou zhruba hodinu. Za příznivého počasí budou moci zájemci vystoupat také na zámeckou věž.