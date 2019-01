Bojíte se jet za vlnami sami? SINGLE FIN vám najde přátele na cestování

Týden s názvem SINGLE FIN, který pořádá surfová cestovka surf-trip.cz, je určen všem, kteří se chtějí seznámit s novými lidmi a najít partnera nebo rovnou celou partu pro další cestování nejen za vlnami.

Konec září 2019 věnuje surf-trip.cz všem, kdo se chtějí vydat k oceánu a na podobnou dovolenou nemají parťáka nebo partnera. "Nápad vznikl jako reakce na stoupající počet zájemců o surfové dovolené, kteří se ptají, zda mohou jet na surfový pobyt sami, bez partnera nebo kamarádů a mají strach z toho, že kromě nich budou mezi účastníky jen páry nebo velké party kamarádů," říká Tereza Olivová ze surf-trip.cz a pokračuje: "Po dlouhých přípravách jsme se tedy rozhodli, že těmto zájemcům věnujeme poslední týden v září 2019. Ne každému je totiž příjemné jet na dovolenou sám. Budeme rádi, když si účastníci během pobytu najdou nové přátelé se společnými zájmy a na další dovolenou nebo na cestu za vlnami už budou mít s kým vyrazit."

"Jednotlivci s námi jezdí od samého začátku našich surfových pobytů před dvanácti lety, je jich ale rok od roku víc a jsou čím dál tím starší", doplňuje delegátka Martina Špíšková. Organizátoři dále zdůrazňují, že SINGLE FIN není klasická "seznamka", ale týden pro ty, kteří už odrostli staré partě kamarádů a pro cestování hledají nové partnery a parťáky.

Kurz bude probíhat třetí zářijový týden ve francouzském Hossegoru a je určen jak surfařům začátečníkům, tak pokročilým jezdcům a zájemcům o aktivní dovolenou. Účastníci budou bydlet u pláže Les Estagnots, kde se již několikrát odehrál závod světového poháru Quiksilver Pro France.

Kromě surfování se už teď mohou těšit na bohatý program, od lekcí surfování až po výlety do okolních měst, na večerní party, první surfové závody, společné grilovačky, videocoaching, přednášky a výlet do lázeňského města Biarritz nebo španělského San Sebastianu. Na pobyt pro jednotlivce se můžete přihlásit už teď, a to na stránkách www.surf-trip.cz.