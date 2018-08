ČD vypraví ze Šumperka do Prahy muzejní pantograf

České dráhy vypraví v pátek zvláštní expres legendárního pantografu ze Šumperka do stanice Praha-Libeň. Muzejní jednotka vyjede při příležitosti poslední jízdy elektrických jednotek 451/452, přezdívaných jako pantografy nebo žabotlamy, v ostrém provozu. Dnes o tom informovaly České dráhy. Poslední provozní pantograf, který bude v pátek vyřazen z provozu, dosud jezdí na trati z pražské Libně do Roztok u Prahy.

Vlak vyrazí ze Šumperka ve 13:45 a při cestě do Prahy zastaví v Zábřehu na Moravě, Pardubicích a Kolíně. Do pražské Libně by měl dorazit po zhruba čtyřhodinové cestě. Zde budou mít železniční nadšenci možnost vidět a fotografovat vedle muzejního vlaku ze Šumperka i druhý pantograf, který je dosud v provozu. O den později oba vlaky pojedou společně do Chomutova, kde bude "žabotlam" po vyřazení z provozu vystaven v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově.

V expresu ze Šumperka bude podle dopravce platit běžný tarif včetně slev a komerčních nabídek.

Pantografy jsou vlaky ze 60. let minulého století. Vyráběny byly ve Vagónce ve Studénce na severní Moravě v letech 1964 až 1968 a znovu v letech 1972 a 1973. Celkem jich bylo vyrobeno 62. Postupně se objevily v provozu po celé zemi, jejich stěžejním místem se stala Praha a její okolí.