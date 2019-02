Cesty za teplem jsou in, avšak plné nástrah. Nechte se očkovat

Zimní měsíce a začátek jara přímo lákají k exotickým dovoleným. Pokud také místo hor dáváte přednost cestě do teplých krajů, nezapomeňte si zjistit, co je v dané oblasti potřeba, včetně očkování, a co všechno vás může potkat. Místo romantického safari totiž můžete skončit ve špitálu, který má do našeho standardu hodně daleko, a jako nechtěný suvenýr si dovézt tropickou chorobu.



Asie, Afrika a Jižní Amerika jsou trendy



Cestování do Asie, Afriky či Jižní Ameriky je u Čechů posledních několik let velice oblíbené. Popularita těchto míst navíc stále roste. "Už pár let sledujeme nárůst zájmu o cestovní pojištění na tyto kontinenty. Takto vyčnívají například individuální cesty do Indie, zejména v prvních měsících roku," říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Ta poslední dobou asistovala u několika případů malárie a horečky dengue.



Podceňovaná malárie a madagaskarský mor



Relativně častou a mnohdy závažně probíhající tropickou nákazu, která je našimi cestovateli jednoznačně podceňována, představuje malárie. Ta se nejvíce vyskytuje v subsaharské Africe, ve vybraných oblastech Latinské Ameriky, vzácněji i v jižní a jihovýchodní Asii. Léčba může probíhat nekomplikovaně, musí se však zahájit včas. Pokud se léčba podcení, můžou nakažení skončit na jednotce intenzivní péče a v nejhorším případě nemoci také podlehnout. Nejlepší a bezpečnou ochranou je užívání antimalarik. Pokud jsou nastavena individuálně, jsou snášeny velmi dobře.



Mezi další časté příčiny horečnatých stavů u cestovatelů patří i tropické arbovirózy. Nejznámější z nich je horečka dengue, se kterou se našinci potýkají nejčastěji. "S horečkou dengue přenášenou komáry v denních hodinách je nutné počítat už téměř ve všech teplých exotických oblastech s výskytem dešťových srážek. Platí to i pro města a turistické lokality v jižní a jihovýchodní Asii či v Karibiku. Vhodným lékem na horečku a bolest jsou zde přípravky s paracetamolem. Aspirin a léky obsahující ibuprofen by mohly zvýšit tendenci ke krvácení a zhoršit průběh nákazy," říká docent Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty v Ostravě.





Seznamte se s aktuální situací



Díky webu Ministerstva zahraničních věcí je možné se dozvědět konkrétní aktuální informace o dané zemi. Na stránkách jsou zveřejňována upozornění o epidemii či jiném nebezpečí. Aktuálně varují před cestou do Venezuely, kde panuje napjatá politická a bezpečností situace. Epidemiologické zpravodajství najdete také na stránkách Státního zdravotního ústavu.



Repelenty nestačí



Podle Hany Roháčové, primářky Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce se stává, že cestovní kanceláře prodávající zájezdy do tropů neinformují o rizicích dostatečně. Mnozí cestovatelé si stav v dané destinaci sami neověří nebo mají informace ze špatných zdrojů. "Měli jsme případ mladé ženy, která odjela na svatební cestu do malarické oblasti Afriky a bohužel se vrátila s těžkou tropickou formou malárie, na kterou zemřela. Údajně jim řekli, že stačí repelenty - prý když si je koupí v Německu, tak to bude fungovat a nic se nestane," popisuje Roháčová.



Nastavte si dostatečný limit pojištění



O cestě bez pojištění raději vůbec ani neuvažujte, vzhledem ke všem možným situacím by takový krok byl spíše hloupostí než hrdinstvím. Důležité však je nastavit jeho dostatečnou výši, aby mohlo pokrýt veškeré eventuální léčebné výlohy. "Ze zkušenosti víme, že v odlehlých regionech bez infrastruktury, exotičtějších, případně zaostalých nebo naopak velmi vyspělých zemích, limit jednoho milionu korun prostě nestačí, a to ani třeba na zlomeninu jedné končetiny. Včetně toho je dobré zvážit i pojištění odpovědnosti pro případné způsobené škody na majetku nebo újmy na zdraví třetím osobám," upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.



Neodkládejte očkování



Základem prakticky pro všechny cesty do zahraničí, včetně vyspělých oblastí, je vakcinace proti virové hepatitidě A+B a kontrola platnosti očkování proti tetanu. Do rozvojových zemí se pak doporučuje očkování proti břišnímu tyfu a dále podle lokálních doporučení a individuálních faktorů. Vakcinaci stačí podstoupit dva až tři týdny před odletem, jindy je však třeba i několik měsíců. Před cestou do tropických oblastí se obraťte na svého praktického lékaře či specialisty z ambulancí cestovní medicíny a informujte se o všech zdravotních rizicích. Pokud se léčíte s nějakým závažnějším chronickým onemocněním, navštivte i svého lékaře specialistu a o dané cestě jej informujte.



Počítejte se střevními potížemi



Pokud vyrazíte do tropů, rozhodně byte se měli připravit na průjem, nevolnosti, případně i alergické reakce, neboť tyto obtíže postihnou většinu osob pobývajících v exotických zemích. Důležité je to nepodcenit, umět reagovat a dostatečně doplňovat tekutiny. "Při průjmech v exotických oblastech se předpokládá infekční příčina, proto se nedoporučují jako první volba léky zastavující pohyb střev, které se běžně užívají u nás. Tím totiž patogeny dostanou více času na své negativní působení v těle. Vhodný je přípravek obsahující 200 mg nifuroxazidu, který ačkoli je na lékařský předpis, má identické množství účinné látky jako slavný egyptský Antinal," uvádí Rastislav Maďar s tím, že například černé uhlí se hodí na otravy jídlem, kdy dominuje nevolnost a zvracení bez horečky. Abyste měli větší pravděpodobnost dovolené bez průjmu, nepodceňte prevenci. "Dbejte na konzumaci tepelně upravených, respektive balených poživatin, a k tomu preventivně užívejte probiotika," doplňuje Maďar.



Zvažte odolnost dětí



Nejen malárie, ale také cestování s malými dětmi je rodiči často podceňováno. "Při cestě s malými dětmi by se člověk měl předzásobit vhodnými léky a vybavenou lékárničkou. Důležité je také nezapomenout na repelentní přípravky proti hmyzu, moskytiéry, pokrývky hlavy a podobně. Hlavní je však zvážit, zda je cesta přiměřená věku a odolnosti dítěte," doporučuje Svobodová. Podle primářky Hany Roháčové stále více rodin cestuje i s velmi malými dětmi. Právě tehdy je na místě dobrá příprava před cestou. "U těch nejmenších, které vzali rodiče s sebou, jsou častým případem průjmová onemocnění. Nejde však jen o vzdálené destinace jako je Thajsko či Bali, ale také Egypt, Tunis a další," upozorňuje primářka Roháčová.



Zaregistrujte se do systému DROZD



Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD. Jedná se o projekt dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí. Umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi i v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů. Aplikace je dostupná na webu MZV i na App Store a Google Play.