Cheb letos vybuduje novou cyklostezku, kterou propojí Podhrad a Háje

Cheb letos vybuduje cyklostezku z Hájů do Podhradu. Zhruba kilometr dlouhá stezka bude začínat u železničního depa v sousedství Hájů a podél železniční vlečky povede do ulice Ke Křížům v Podhradu. Cyklostezka má být hotova do konce května a stát bude 3,6 milionu korun, řekl starosta Cheb Antonín Jalovec (VPM).

"Cyklostezky jsou letitým problémem Chebu, protože jejich síť je roztříštěná. Některé části vůbec nejsou cyklostezkami propojeny. My jsme se rozhodli to napravit a do cyklostezek více investovat. Letos vznikne spojení mezi Háji a Podhradem. Do soutěže se přihlásilo deset firem, takže vítězná cena ušetřila skoro třetinu odhadovaných nákladů," uvedl Jalovec.

Cyklostezka bude kopírovat trasu dosavadní neupravené pěšiny, která byla poměrně hojně využívána. Vedle samotné stezky s mlatovým povrchem bude vybudováno i veřejné osvětlení a budou vysazeny nové stromy.

Cheb bude letos investovat i do úseku cyklostezky ve Vrázově ulici a vysoké náklady bude mít také přeložka na cyklostezce do německého Waldsassenu. Přemostění silnice přijde na zhruba 25 milionů korun, přičemž jen samotný most bude stát kolem 13 milionů korun.