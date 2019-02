Čína zavřela tábor na své části Everestu pro turisty bez povolení

Čína zavřela základní tábor na své straně hory Mount Everest pro ty turisty, kteří nemají povolení k výstupu. K tomuto kroku se úřady v Tibetu rozhodly kvůli přibývajícímu množství odpadu v táboře, uvádí na svých internetových stránkách britská BBC.

Turisté bez povolení k výstupu tak mohou dojít jen ke klášteru Rongbuk, který leží o něco níže než základní tábor nacházející se ve výšce 5200 metrů nad mořem. V lednu úřady v Tibetu oznámily, že ročně budou vydávat jen 300 povolenek.

BBC připomíná, že více horolezců se pokouší nejvyšší vrchol světa zdolat z jižní strany z Nepálu, nicméně na severní, tibetské straně turistů také v posledních letech přibývá. Výhodou základního tábora v Tibetu je to, že se do něj dá dojet autem, kdežto do toho v Nepálu je třeba jít řadu dní pěšky.

S tím, jak se na Mount Everest vydává stále více horolezců, přibývá i odpadu, který lidé po sobě v horách nechávají. Na tibetské straně bylo loni při třech úklidových akcích posbíráno osm tun odpadu, včetně lidských výkalů a horolezeckého vybavení, které turisté nechali na místě. Letos mají být i odnesen těla horolezců, kteří zahynuli v takzvané zóně smrti ve výšce přes osm tisíc metrů nad mořem. Stává se, že kvůli mrazům a velké nadmořské výšce zůstávají lidské pozůstatky na svazích Mount Everestu desítky let.

Podle posledních údajů Čínské horolezecké asociace z roku 2015 navštívilo základní tábor na severní straně Mount Everestu čtyřicet tisíc turistů. Do základny na nepálské straně dorazilo v období 2016 až 2017 rekordních 45 tisíc lidí.