Do Beskyd vyrazily o víkendu tisíce lidí. Třicet procent přijelo na běžky

Do Beskyd vyrazily o víkendu tisíce lyžařů, běžkařů i pěších turistů. Zejména v sobotu je lákalo krásné počasí. Lyžařská střediska na Frýdecko-Místecku hlásí spokojenost s návštěvností a nadále výborné podmínky.

"V sobotu bylo nádherné počasí, spousta lidí. Měli jsme 14 úrazů, vesměs to byli lyžaři. V neděli byla návštěvnost menší, počasí se zhoršilo, i úrazů bylo méně," řekl dispečer Horské služby Beskydy Roman Glajcar. U jednoho zraněného lyžaře zasahoval i vrtulník.

"Terén na běžky je horší, někde je to zapadané, je spousta sněhu, takže hrozí nebezpečí z rychlého vyčerpání. Na sjezdovky jsou ale podmínky vynikající," řekl Glajcar.

Vedoucí střediska Ski Bílá Jaroslav Vrzgula řekl, že víkendová návštěvnost byla dobrá. "V sobotu byla výrazně silnější než nedělní, ale i neděle byla zajímavá. Hodně běžkařů, šíleně hodně běžkařů, řekl bych, že 30 procent aut, co přijelo, tak byli na běžky," řekl Vrzgula. Na sjezdovky přitom podle něj jen v sobotu přijelo na Bílou lyžovat přes 2500 lidí.

"Máme protáhnuto teď všechno, co normálně upravujeme, takže 75 kilometrů stop. Všechno jsme projeli teda horko těžko, protože se chlapi museli prořezávat spadlými stromy, ale nějak jsme to v průběhu týdne dali do kupy," řekl Vrzgula.

V Bílé je u dolní stanice lanovky přibližně 55 centimetrů sněhu, nahoře 90 centimetrů až metr. "Ten rozdíl je opravdu výrazný. Sníh s nadmořskou výškou hodně přibýval. Když byly smíšené srážky, tak dole byl sníh s deštěm a nahoře krásně sněžilo. Zatím jsou skvělé podmínky," řekl Vrzgula.

Také výkonný ředitel SkiParku Gruň ve Starých Hamrech Kemal Rušitovič řekl, že víkend byl výborný. "Byla velká návštěvnost, všecko šlapalo jak hodiny. Spousta lidí, sluníčko, takže naprostá spokojenost," řekl Rušitovič. Také na Gruni pro lyžaře přetrvávají ideální podmínky.