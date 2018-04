Do Brd, Českého lesa a na Tachovsko začnou jezdit cyklobusy

Do Brd, Českého lesa a na Tachovsko začnou od soboty 28. dubna jezdit z Plzně víkendové cyklobusy. Tři základní trasy do turisticky oblíbených lokalit budou v provozu do 30. září. Cyklobusy mohou využít také pěší turisté i cestující mezi zastávkami, řekl Zbyněk Hupák z ČSAD autobusy Plzeň.

Brdský cyklobus, tedy autobus s cyklovlekem pro minimálně 27 kol, pojede z Plzně přes Starý Plzenec, Spálené Poříčí, Míšov/Brdy, Rožmitál pod Třemšínem do Příbrami. "Cyklisté mohou po trase navštívit Padrťské rybníky, legendární vrch Třemšín, Rožmitál a Hornické muzeum v Příbrami," uvedl Hupák. Autobus vyjíždí z Plzně každou sobotu, neděli a ve svátek v 07:45, z Příbrami pak v 15.30. V pracovní dny v červenci a srpnu budou autobusy přepravovat ve skříňovém vleku až 12 kol.

Tuto sobotu v 08.00 vyjede letos poprvé z Plzně také cyklobus opačným směrem na Horní Chodsko a do Českého lesa. Pojede přes Nýřany, Horšovský Týn, Bělou nad Radbuzou, Železnou až na Přimdu. "Cyklisté mohou navštívit hrad a zámek v Horšovském Týně, romantické Sedmihoří, nepoznaný Český les, města Bělá, Hostouň a Poběžovice, pramen řeky Radbuzy, hrad Přimda a rybník Sycherák," uvedl Hupák. Spoj, který přepraví minimálně 24 jízdních kol, pojede letos nově z Přimdy, a to v 16.50.

Třetí cyklobus Mže, který bude přepravovat nejméně 19 jízdních kol, je veden kolem Hracholuské přehrady přes historická města Stříbro, Bor a Tachov a doveze cestující do severní části Českého lesa. Vyjíždí z Plzně v 08.15 a do Staré Knížecí Huti dorazí v 10.05. Nazpět vyjede v 15.50 ze zastávky Lesná, Stará Knížecí Huť. Přes Tachov, kde bude v 16.25, pojede na Plzeň, kam dorazí před 17.45.

Cena za přepravu jízdního kola je bez ohledu na přepravovanou vzdálenost 30 korun za jednosměrnou jízdenku. Zpáteční je se slevou za 20 korun. Jízdenku včetně místenky lze koupit v kamenných kancelářích AMSBUS v ČR. Nákup je možný také po internetu na www.csadplzen.cz/e-jízdenka a také přímo u řidiče autobusu v nástupní zastávce.