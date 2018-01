Dolní Vítkovice navštívilo loni 1,5 milionu lidí, je to rekord

Ostravské Dolní Vítkovice (DOV) navštívilo loni 1,557 784 lidí. Je to návštěvnický rekord, v roce 2016 to bylo 1,3 milionu návštěvníků. Průmyslové areály, pod které spadají například aula Gong, Svět techniky či hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích, jsou v České republice nejnavštěvovanější mimopražský cíl, sdělila mluvčí DOV Pavlína Copková.

V zájmu turistů se před Dolními Vítkovicemi dlouhodobě držely jen tři turistické cíle v Praze - Pražský hrad, petřínská rozhledna a Zoo Praha. To by se letos mohlo změnit. "Podle neoficiálních informací tak areál DOV navštívilo v roce 2017 více návštěvníků než pražskou zoologickou zahradu," uvedla Copková. Oficiálně ještě agentura Czech Tourism statistiky nezveřejnila, ale ředitel pražské zoo Miroslav Bobek koncem roku uvedl, že zahradu loni navštívilo 1,445 126 lidí.

Sdružení Dolní oblast Vítkovice loni slavilo deset let od svého vzniku. Výroba surového železa skončila v Dolních Vítkovicích v roce 1998, od té doby prošel areál proměnou za stovky milionů korun. Část industriálního areálu je národní kulturní památkou.

Po ukončení výroby areál několik let chátral. Někdejší vysoká pec číslo 1, z níž se stalo muzeum popisující výrobu železa, se pro návštěvníky otevřela v roce 2012. Od té doby se v DOV každý rok otevřela veřejnosti nová nebo opravená budova. Z bývalého plynojemu se stala multifunkční aula Gong, v areálu Dolních Vítkovic se konají velké hudební festivaly jako Colours of Ostrava nebo Beats for Love, vznikly tam například malý a velký Svět techniky. Nyní se tam chystá pobočka Národního zemědělského muzea.