Festival jak víno, Retro slavnosti, Helicopter Show i majáles

Druhý květnový víkend je tu a my vám přinášíme výčet akcí, které byste si neměli nechat ujít. Pokud holdujete vínu, v pražském Průhonickém parku se koná Festival jak víno. Sportovní nadšenci se mohou zúčastnit třeba běhu Barvám neutečeš, jedlíci a milovníci dobrého jídla by neměli vynechat Burger Fest v Ostravě. Pokud přemýšlíte nad hudební akcí, v Pardubicích se koná majáles, kde si můžete poslechnout například Rybičky 48, Vypsanou fixu či Lenny.

Festival jak víno zavítá 12. května do krásného prostředí Průhonického parku v Praze. Degustovat se budou vína z malých rodinných vinařství, a to za tónů živé hudby a vůně květin - které jsou hlavním tématem akce. Více na www.festivaljakvino.cz.

Zámek Loučeň se vrátí do minulosti. Retro slavnosti ve dnech 12.-13. května přenesou návštěvníky zpět do 70. a 80. let. Těšit se mohou na spartakiádu, pivo za 1,70 Kč či retro prohlídky zámku... Dobové kostýmy vítány. Zahraje Ivan Mládek a uskuteční se hon na Jožina z bažin.

Tu nejbarevnější akci svého života zažije každý, kdo se přihlásí do běhu Barvám neutečeš. První ze série startuje v sobotu 12. května v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Během pětikilometrové trasy závodníci musejí zdolat barevné zóny - trasu lze proběhnout nebo i v klidu projít. Více informací na www.barvamneuteces.cz nebo na Facebooku.

Helikoptéry a rallye, majáles, otevírání pramenů i festival hamburgerů

Nad letištěm v Hradci Králové se budou vznášet vrtulníky. Helicopter Show a zároveň i stejně oblíbená Rally Show se tu koná 12. května. Představí se desítky helikoptér, akrobati, záchranáři nebo freestyle motokrosaři.

Oslavovat jaro, mládí a hudbu budou i v Pardubicích. Areál místního majálesu se otevře v pátek 11. května přesně v pravé poledne. Bujarý večírek bude pokračovat až do sobotní půlnoci. Zúčastní se ho i Ben Cristovao, Lenny, Marpo, Pekař, Rybičky 48, Vypsaná fixa, Wohnout... Více na www.majalespardubice.cz.

Třídenní sláva se chystá v Luhačovicích. Ve dnech 11. až 13. května tam budou zahajovat lázeňskou sezonu a otevírat prameny. Akci zahájí páteční pouliční jarmark a vše vyvrcholí v neděli posvěcením pramenů a folklorním koncertem. Vstup volný.

Hamburgery všech velikostí, chutí a tvarů se budou podávat od 11. do 13. května na ulici před budovou Forum Nová Karolina v Ostravě. Kuchaři v rámci Burger Festu nabídnou také hotdogy, pálivé speciality, wafle, makronky nebo americké drinky. Návštěvníci budou hlasovat o nejlepší burger.