First minute dovolená je každým rokem oblíbenější

Stresovat se na poslední chvíli, kam vyrazit na dovolenou? Kdepak. Nevědět, co destinace nabízí a zjišťovat to až na místě? Ani náhodou. Češi nenechávají nic náhodě a svou letní dovolenou vybírají s předstihem, i proto je letos o zájezdy v režimu first minute enormní zájem. "V předprodejích ve first minute evidujeme nárůst o 65 procent. Už je vidět, že hotely - buď oblíbené nebo s dobrým poměrem ceny a výkonu - začínají být pomalu obsazené," hlásí ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

O nákupu first minute zájezdu je potřeba přemýšlet už nyní. Některé cestovní kanceláře hlásí, že třeba oblíbené Řecko mají téměř vyprodané. "Kromě zájezdů českých cestovních kanceláří nabízíme i zájezdy těch německých a rakouských, kde je nabídka několikanásobně větší, a proto není problém, aby si zájemci na portálu dovolena.cz našli zájezd v jakékoliv destinaci, kterou si vysnili," říká ředitelka portálu s tím, že německé cestovky navíc nabízejí odlety i z českých i slovenských letišť - Prahy, Brna, Ostravy, Bratislavy i Košic.

Pro Čechy je navíc výhodné, že v Německu začínají letní prázdniny až v polovině července, takže poptávka ze strany německých klientů na termíny na začátku letních prázdnin není tak vysoká. Navíc německé cestovní kanceláře nabízí zájezdy ještě mimosezonní ceny.

Spousta kvalitních hotelů, perfektní služby a k tomu krásné písečné pláže. Právě to dělá z Řecka nejoblíbenější destinaci. "Klientům doporučujeme třeba Zakynthos. Vzrůstá ale také obliba dovolených v Rakousku, kde je velká možnost vyžití - od túr po horách, až po cyklistiku nebo vodní sporty. Klientům doporučujeme, aby vybírali takové hotely, které nabízí tzv. regionální karty, díky kterým je možné velmi ušetřit," uvádí pár tipů na letní odpočinek ředitelka portálu dovolena.cz.

Páry bez ratolestí či senioři nejčastěji také preferují Řecko, ale i Španělsko nebo Egypt, roste zájem o Kypr. Tedy destinace, ve kterých lze kromě odpočinku na pláži poznávat i bohatou historii, místní kulturu či přírodu. "V oblibě jsou pak i krátkodobé poznávací zájezdy, nejprodávanější je Itálie, Francie, Rakousko, Nizozemsko, Maďarsko, Anglie, následuje Německo a Švýcarsko," říká Sedlmajerová.

Mezi nejoblíbenější destinace roku 2018 patří opět Řecko se skoro čtvrtinou prodejů, následuje Turecko, které se mezi dovolenkovými destinacemi vrátilo zpět na výsluní. Rodiny s dětmi rády navštěvují Bulharsko a Španělsko, zájem je také o letní dovolenou v Egyptě a pomalu se vrací také zájem o Tunisko. Mezi top destinace patří samozřejmě Chorvatsko, Itálie a Rakousko, kam Češi míří většinou po vlastní ose. "Ceny zájezdů jsou srovnatelné s rokem 2017. Ani výhodnější kurz eura neměl na ceny zájezdů u českých cestovních kanceláří významnější vliv. Rozdíl víceméně pokryl každoroční nárůst cen, který je způsoben nárůstem cen služeb v destinacích," doplňuje ředitelka Sedlmajerová.