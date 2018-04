For Pets, Slavnosti fotbalu, Čokoládový den i Czech Drive

Nadcházející dubnový víkend je nabitý zajímavými akcemi. Milovníci zvířat zamíří do Prahy na veletrh For Pets, fanoušci fotbalu si přijdou na své na zámku Loučeň a hrad Hauenštejn zve všechny sokolníky a lovce. Mlsné jazýčky přiláká akce na zámku Velké Březno, oslavy jara pořádá hrad Svojanov a vyvětrat se lze "podél Ferdinandy". A nakonec motoristická akce ovládne centrum Zlína.

Majitelé domácích mazlíčků všeho druhu se sejdou na výstavišti PVA Expo Praha. Od 12. do 15. dubna se tu koná oblíbený veletrh chovatelských potřeb For Pets. K zakoupení budou pelíšky, oblečky, krmiva i stylové doplňky do bytu. Součástí bude také Umisťovací výstava koček z útulku a bohatý doprovodný program. Více informací na www.for-pets.cz.

Na zámku Loučeň se bude oslavovat kopaná, kterou do Čech přivezla Jeho Jasnost princ Erich Thurn Taxis, nejstarší syn loučenského knížepána Alexandra. Po celý víkend 14. a 15. dubna se tam konají Slavnosti fotbalu. Uskuteční se několik ukázkových zápasů a sami návštěvníci si budou moci vyzkoušet své dovednosti.

Sokolnictví, Hraběcí mlsání, jarní slavnosti i Czech Drive

Po celém Horním hradě (Hauenštejně) budou 14. dubna rozmístěni dravci. Od 10.00 se tu totiž koná Den sokolnictví a lovectví. Kromě letových ukázek budou připraveny i hry a soutěže, lukostřelba nebo expozice sokolnických potřeb. Vstup pro dospělé je 150 Kč, pro děti 100 korun.

Na akci s názvem Hraběcí mlsání aneb Čokoládový den láká státní zámek Velké Březno. Letošní první gurmánská prohlídka, během které mohou návštěvníci okusit 12 speciálních druhů čokolády, je v plánu na sobotu 14. dubna. Prohlídky se konají každou půlhodinu od 10.00 do 16.00. Vstupné je 100 korun.

Na víkend 14. a 15. dubna si hrad Svojanov přichystal Jarní slavnosti. Na programu dvoudenní akce jsou kouzelníci, kejklíři, sokolníci s dravými ptáky, divadlo i ukázka palných zbraní. Konat se samozřejmě budou i prohlídky hradu s tradiční jarní výzdobou.

Po stopách císaře Ferdinanda I. se půjde v rámci 16kilometrového, avšak nenáročného "větrání". Nese název Podél Ferdinandky a půjde se podél železniční tratě dříve zvané "Severní dráha". Startem výletu, který se koná 14. dubna, je Drahotuš a cílem Lipník. Sraz výletníků je v 7.35 na hlavním nádraží v Olomouci. Více info na www.radostzpohybu.cz.



Centrum Zlína v sobotu 14. dubna zaplaví nablýskané automobily a motocykly. Motoristický svátek nazvaný Czech Drive se uskuteční na náměstí Míru a v jeho okolí. Program mimo jiné nabídne ukázky záchranných složek, autogramiády, rozhovory se závodníky i dětské soutěže.