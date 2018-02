Helfštýn kvůli opravě paláce omezí návštěvní dobu

Středověký hrad Helfštýn na Přerovsku musí omezit kvůli rozsáhlým opravám renesančního paláce až do konce roku 2019 svou návštěvní dobu. Památka bude od dubna otevřena pouze od čtvrtka do neděle, ve zbývajících dnech bude pro návštěvníky hrad uzavřen, řekl kastelán hradu Jan Lauro. Omezen bude muset být i kulturní program. Zchátralý palác Helfštýna začali stavbaři opravovat loni na podzim. Dlouho plánovaná rekonstrukce vyjde téměř na 72 milionů korun.

"Přestože jsme měli snahu o maximální skloubení provozu hradu s provozem zde právě probíhajících stavebních prací na paláci, zvýšený pohyb dopravních prostředků a strojů nedovoluje úplné zachování běžné otevírací doby kulturní památky. Od dubna bude přístup na Helfštýn možný pouze od čtvrtka do neděle. Od pondělí až do středy bude hradní areál veřejnosti uzavřen, a to po celou dobu realizace stavební akce, což je do konce roku 2019," uvedl kastelán.

Správa hradu musí omezit do značné míry i tradiční kulturní program. Redukovány budou největší akce, jako je mezinárodní setkání kovářů Hefaiston, Festival vojenské historie, Helfštýnská pouť či Author Šela Marathon. Po dobu nezbytně nutnou hrad uzavře i palácové nádvoří. "Omezení se dotkne také louky před hradem, která poslouží jako překladiště materiálu a zázemí stavby," uvedla správa hradu na www.helfstyn.cz.

V prostoru palácového nádvoří, které stavebníci obsadili, jsou všechny tři stálé expozice hradu - Umělecké kovářství, Historická mincovna a Expozice archeologie. V době rekonstrukce budou moci návštěvníci hradu zhlédnout vybrané exponáty z těchto expozic v takzvaném H-studiu na třetím nádvoří a v sálu hradní galerie na druhém nádvoří, doplnil Lauro.

Rekonstrukce paláce na čtvrtém nádvoří, která počítá i s jeho zastřešením, se plánovala řadu let. Budova, která patří k největším renesančním stavbám v Česku, je řadu let uzavřena. Palác je bez střechy více než 200 let a záchranný zásah už byl nevyhnutelný. Jde o největší budovu komplexu hradu a zároveň poslední, která dosud nebyla opravena. V úrovni druhého podlaží by měla vzniknout konstrukce pro novou prohlídkovou trasu, která bude ve výši původního stropu. Pro zastřešení je zvoleno pískované sklo, stojí v popisu zakázky. Součástí rekonstrukce je také sanace zdiva. Projekt počítá i s odkrytím a zastřešením původní kaple gotického hradu ve východním křídle paláce.

Kraj získal na rozsáhlou opravu 56 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Výběrové řízení na práce vyhrálo Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn Hochtief CZ - Archatt Památky.