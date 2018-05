Herní krajina na Portáškách má základy, začíná montáž atrakcí

Nad Velkou Úpou, městskou částí Pece pod Sněžkou na Trutnovsku, roste nová krkonošská atrakce. Z naučné stezky v podobě herní krajiny u Portášovy boudy nedaleko horní stanice lanovky jsou už hotové základy, řekl stavební technik radnice v Peci pod Sněžkou Jiří Čepelka.

"Jedeme podle plánu, přeje nám počasí, do konce června by mělo být hotovo. Nejdůležitější práce, tedy založení pod jednotlivými herními prvky, jsou už za námi," řekl Čepelka. V současnosti pokračují zemní práce, provádí se kotvení jednotlivých prvků, naváží se materiál. "Byl zvolen, co možná nejšetrnější postup, nic se nebagrovalo," uvedl Čepelka.

Herní krajina bude složena ze tří celků: vodní svět, svět v korunách stromů a luční část. Jedna část vznikne na louce, druhá v lese a třetí na rozhraní lesa a louky. "Práce je ve všech třech částech asi tak nastejno," řekl Čepelka.

Zajímavostí bude lesní část, kterou půjdou lidé po chodníku zavěšeném nad zemí mezi kmeny stromů. V této části budou moci například procházet modely hnízd ptáků typických pro Krkonoše. Herní krajina bude mít více než deset stanovišť s dřevěnými sochami znázorňujícími charakteristická zvířata, hmyz nebo ptáky Krkonoš doplněna informačními tabulemi. Město vybuduje na horní stanici lanovky také sociální zařízení, k dispozici bude i půjčovna koloběžek. Stezka za 40 milionů korun bude bez vstupného a otevřená po celou letní sezonu. Bude cílit především na rodiny s dětmi.

Herní krajina nazvaná Pecka, do které bude vstup zdarma a bude otevřená celou letní sezonu, vznikne v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce. Česká část bude zaměřena na přírodu Krkonoš a polská, která vznikne na Karpaczi, na kulturu a historii Krkonoš. Areály na sebe budou vzájemně odkazovat. Projekt má společně propagovat obě lokality jako jednu turistickou destinaci Krkonoš.

Návrh konceptu herní krajiny připravil ateliér MOLO architekti, autorem herních a edukačních prvků je sochař Matěj Hájek.

V nedalekých Janských Lázních od loňského léta funguje na úpatí Černé hory Stezka korunami stromů Krkonoše.