Hrad Kámen před novou sezonou rozšířil své expozice

Motocyklová expozice na hradě Kámen, ve správě pelhřimovského Muzea Vysočiny, je připravená na novou sezonu. Je rozšířená o loni zakoupený motocykl ČZ 500 a zapůjčený motocyklový unikát Böhmerland-Čechie 600 z roku 1928, který chce muzeum letos koupit. Do muzea doputoval 12. března. Veřejnost ho ale poprvé uvidí na Velký pátek, kdy se na Vysočině otevře většina památek.

Vedle motorky ČZ 500 z roku 1938, kterých se podle ředitele muzea Ondřeje Hájka vyrobilo méně než 600 kusů, uvidí návštěvníci na hradě Kámen poprvé také motokolo z roku 1996, kterým se společnost ČZ Strakonice marně snažila pozvednout značku a uspět na trhu, než v roce 1997 výrobu motocyklů ukončila. Muzeum získalo motokolo včetně dokumentace o výstupní kontrole z výroby za 12 tisíc korun.

O 888.000 korun dražší byla ČZ 500, kterou muzeum koupilo loni na podzim i s postranním vozíkem, který je ale stále v rukou restaurátorů. "Kvůli ní jsme se rozhodli rozšířit výstavní prostory, což znamená přeorganizovat původní expozici," uvedl Hájek. Muselo se najít místo i pro unikátní Čechii, která mohla vézt najednou až čtyři osoby. Tomu odpovídá i její délka 2,6 metru, zatímco běžné stroje se vejdou do dvou metrů. Cenu, která je součástí vyjednávání o nákupu motorky Čechie, ředitel neuvedl. "Majitel má zájem, aby byla vystavena v muzeu. Pokud ji získáme, bude cena příznivější, než za kolik by ji byli ochotni koupit soukromí zahraniční sběratelé," uvedl ředitel. Její výjimečnost pramení z toho, že se motocyklů této značky dochovalo podle odhadů odborníků jen asi 78, a to v různých kubaturách a provedení i stupních autentičnosti.

Motocykly jsou celoročně umístěné v zámeckých pokojích. Protože je není čím vytápět, teplota tam přes zimu klesá několik stupňů pod nulu. Optimální mikroklima strojům tedy zajišťuje zakrytí, které bylo nutné v rámci příprav na novou sezonu odstranit. Stroje by sice neměly začít brázdit silnice, přesto se na jejich technický stav dbá. Hlavně pneumatiky musí být nahuštěné v té správné míře, aby nepopraskaly. "Mnohé jsou původní a pryž už není tak pružná," vysvětlil Hájek.

Vedle motorek nabízí Kámen návštěvníkům, kterých ročně přijde přes 17.000, i klasické šlechtické pokoje. Podle Hájka by se ale motorismu mělo v budoucnosti věnovat víc prostoru. Výsledek bude záviset na rekonstrukci, kterou muzeum ve spolupráci s Krajem Vysočina připravuje. "Letos nám poskytl prostředky, abychom nechali odborným architektem zpracovat studii toho, jak by budoucí expozice mohly vypadat a co bude nutné udělat," řekl Hájek. Realizace pak bude záviset na ceně celé úpravy.

Jako muzeum motorek slouží hrad od roku 1974. Vzniklo díky mezinárodnímu motocyklovému závodu, který byl na nedalekém Pacovském okruhu pořádán v roce 1906. "Pacovské závody byly pravděpodobně jedny z prvních, které zaštítila nově vzniklá Mezinárodní motocyklová federace," vysvětlil Hájek.