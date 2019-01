Italské Val di Fiemme: nejoblíbenější středisko českých lyžařů.

Doprava Z Prahy do střediska Val di Fiemme je to přibližně 700 km (necelých 7 hodin cesty). Ideální cesta vede přes Mnichov a Brenner. Připravte se na to, že budete muset zaplatit mýtné (10denní rakouská dálniční známka, mýto v rakouském úseku Brenner Autobahn, dálniční mýto v italském úseku). Cesta tam i zpět vyjde na 42,5 EUR. Natankování vás nejlevněji vyjde v Rakousku.