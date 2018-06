Jižní Čechy spouští projekt Zlatá stezka, míří na německé turisty

Nový turistický přeshraniční projekt Zlatá stezka, který navazuje na systém středověkých stezek, by měl do jižních Čech přilákat desetitisíce nových turistů z Německa. Nově vyznačené trasy dlouhé 631 kilometrů zahrnují stezky v Jihočeském a Plzeňském kraji, v každém asi 300 kilometrů. Němci tvoří nejpočetnější skupinu turistů, která v kraji přenocovává. Na konferenci k projektu to řekl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.

Projekt pro pěší turisty vychází z tradice solných cest. Dálková trasa z Bavorska se rozšíří o jihočeskou a západočeskou část. Náklady jsou 15 milionů korun, 85 procent hradí EU, pět procent stát, zbytek kraj. Organizátoři sázejí i na to, že v Německu roste zájem o pěší putování.

Trasy navazují na síť Goldsteig ve východním Bavorsku, jsou s ní propojeny 13 přeshraničními cestami, dělí se na dvacet etap. V Česku Zlatá stezka využije trasy Klubu českých turistů, páteřní trasa vede z Českých Žlebů na Šumavě do Chodové Plané u Mariánských Lázní.

"Máme mapy, zájemci mohou vyrazit. Systém Goldsteig funguje v Bavorsku už 20 let a generuje tam milion eur (asi 25,6 milionu korun) ročně. Chceme touto dálkovou pěší trasou podpořit dovolenou, která je strávená chozením. V Česku má historii a zároveň se dostaneme na německý trh," řekl Polášek. V Německu zahrnuje Goldsteig asi tisíc kilometrů tras.

Od středověku spojovala Čechy s Podunajím Zlatá stezka. Systém tras má nyní v ČR tři hlavní větve: prachatickou, vimperskou a kašperskohorskou. V Jihočeském i Plzeňském kraji přibude dohromady kolem dvaceti odpočinkových míst s lavičkami a stoly.

Nejvíc turistů jezdí do jižních Čech z Asie, na druhém místě jsou Němci. V počtu přenocování Němci vedou. "Německo je pro nás zásadní trh. Plánujeme díky projektu Zlatá stezka desetiprocentní růst každý rok, v řádu až desetitisíců lidí," řekl Polášek. V Jihočeském kraji se v letošním prvním čtvrtletí ubytovalo 234 038 turistů, meziročně o 15,5 procenta více. V regionu strávili od začátku ledna do konce března 617 226 nocí.

Jihočeská centrála cestovního ruchu letos připravila 12 aktivit v programu Jižní Čechy pohodové. Vzniklo šest pivních tras, deset běžeckých tras nebo pobyty pro myslivce a rybáře z Německa a Rakouska. Cílem je prodloužit pobyty turistů a zvýšit počet přenocování mimo sezonu.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je od roku 2011 příspěvkovou organizací kraje. Letos dostala na provoz 29 milionů korun, o pět milionů více než loni. Zaměstnává 28 lidí. V Jihočeském kraji se loni ubytovalo 1,57 milionu turistů, což je přibližně o 120 tisíc více než v roce 2016.