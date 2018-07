Kam vyrazit po Čechách? Zkuste zdolat Sněžku

Přemýšlíte, kam o víkendu na výlet? Pokud stále nemáte jasnou vizi, máme pro vás tip. Co takhle sednout do auta, vlaku, autobusu a zajet do Krkonoš? Procházka v přírodě vyčistí hlavu a navíc můžete zdolat Sněžku. To je výzva, ne?

Důležitým bodem před cestou je zařízení ubytování. Volte takové, které vám bude nejvíce vyhovovat svou vzdáleností na místa, která chcete navštívit. Pokud je vaše vize jednoznačná, tedy chcete pokořit vrchol Sněžky, zkuste se porozhlédnout po ubytování v chatkách či v hotelech v Malé i Velké Úpě nebo rovnou v Peci pod Sněžkou. Jestli cestujete i s psími mazlíčky, vybírejte ubytování pečlivě, označení "Pet Friendly" vám ale hledání značně usnadní.

Ubytování máme za sebou, teď je na řadě turistika. Mějte na paměti, že ten, kdo nevystoupá na Sněžku (nejvyšší hora v Česku,1603,3 m n. m.), jako by nebyl. Výšlap je sice náročný, nicméně trasa pro turisty je dobře značená a upravená. Pro váš výlet si můžete vybrat hned z několika tras. Snadným výstupem je cesta z Horní Malé Úpy, jejíž délka je necelých osm kilometrů.

Do výchozího místa, kterým jsou Pomezní boudy, se můžete dostat autem či autobusem. Pak se stačí držet červeného značení a hlídat si ukazatele - a když nezabloudíte, budete na místě během dvou a půl hodiny. Cestou narazíte na chatu Jelenku, ve které se můžete občerstvit ať už pivem, limonádou či dobrým jídlem.

Další variantou je výstup z Pece přes Růžovou horu, kterou jsme zvolili i my. Celková délka trasy je bezmála sedm kilometrů. Z Pece pod Sněžkou se na vrchol naší nejvyšší hory dostanete po zelené turistické trase. První zastávkou pro vás může být chata na Růžohorkách, která je vyhlášená svou výbornou kuchyní. Po občerstvovací pauze vám pak už bude zbývat přibližně 3,5 kilometru. Pokud jste milovníci hub, můžete si cestu na vrchol zpestřit i tím, že se můžete porozhlédnout po nějakém tom hříbku na smaženici či houbovou omáčku.

Mezi velmi obtížné trasy se řadí cesta přes Obří důl na Obří sedlo. Výstup po modré je sice náročný, ale zato patří mezi ty nejhezčí. Pokud vás však unavil již samotný výčet tras na horu, můžete zvolit méně náročnější variantu - lanovku. Jedná se bezesporu o pohodlnější volbu, jak se na Sněžku dostat. Během cesty se můžete pokochat krásný výhledem. Jen nezapomeňte, že na vrcholu je značně chladněji, přibalte si sebou do batůžku alespoň mikinu.

Hřbitov odpadků

Po cestě lze narazit na spoustu zajímavostí, například hřbitov odpadků. Ten díky informativním cedulkám znázorňuje, jak dlouho trvá, než si příroda poradí například s rozložením plastových tašek, cigaretových nedopalků, žvýkačkou či s ohryzkem jablka.

Pokud vám po náročné cestě vyhládlo, co říkáte na klidný oběd v přírodě, kde máte výhled na nekonečné pastviny? Zní to lákavě, že? Zkuste vydechnout v jedné z chatek, které potkáte, a objednat si třeba domácí kyselo s chlebem či poctivé borůvkové knedlíky.

Hotovo a co teď? V Krkonoších je spousta míst, která stojí za vidění. Velmi známá je například přírodní rezervace Úpská rašelina, Pančavský vodopád či hodně navštěvovaný pramen Labe. A jestli se už necítíte na další chození, uvelebte se na terase hotelu či zápraží chatky a dejte si nějaký ten zasloužený drink - třeba aperol?