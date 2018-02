Karlovarské letiště odbavilo loni více cestujících

Letiště Karlovy Vary odbavilo v roce 2017 celkem 20 034 cestujících, jejichž cesta začínala či končila v Karlových Varech. Oproti roku 2016 je to nárůst o 3,9 procenta, informovala krajská mluvčí Jana Pavlíková. Počty odbavených pasažérů vzrostly poprvé od roku 2014, ovlivňoval je především úbytek cestujících z Ruska.

"Nejde zatím o závratný nárůst počtu odbavených cestujících, ale je to pozitivní trend. Loni se rozšířila nabídka letů z nových destinací, mám na mysli především charterové lety z Tel Avivu a Taškentu. Bohužel předčasně musely být ukončeny lety do Düsseldorfu, které se potýkaly s nezájmem ze strany cestujících," uvedl hejtmančin náměstek Martin Hurajčík.

Společnost Travel Service přepravila na lince z a do Tel Avivu 2594 cestujících, společnost Uzbekistan Airways z a do Taškentu 1320 cestujících. Letiště bude i v letošním roce nabídku linek rozšířovat. O víkendu na letišti poprvé přistane letadlo společnosti Pobeda, která zavádí novou nízkonákladovou linku do Moskvy. Nízké ceny letenek by podle Hurajčíka mohly oslovit i ty cestující, kteří kromě lázeňské léčby letí do Karlovarského kraje za zážitky a památkami.

Na letišti loni naopak meziročně o 15,2 procenta ubylo takzvaných tranzitních cestujících, kteří při mezipřistání zůstávají na palubě letadla. Za rok 2017 jich bylo celkem 21 404. Z pohledu ekonomiky letiště je ale zásadní počet takzvaných terminálových cestujících, jejichž cesta v Karlových Varech začíná nebo končí. "Platí letištní poplatky a nakupují v obchodech," vysvětlila Pavlíková.

V Karlovarském kraji v roce 2017 turistů celkově přibývalo. Celkem v kraji za minulý rok přenocovalo 1 058 001 lidí, o 11,5 procenta více než v roce 2016. Nárůst počtu hostů přerušila v Karlovarském kraji v roce 2013 krize na Ukrajině a pokles kurzu rublu. Tehdy poprvé počet hostů klesl. Od té doby ale postupně znovu stoupá, hranici jednoho milionu překročil loni poprvé.