Karlštejn chce pokračovat ve speciálních prohlídkách

Hrad Karlštejn na Berounsku chce do budoucna pokračovat ve speciálních prohlídkách s cílem ukázat velmi navštěvovanou památku z trochu jiného úhlu pohledu. Návštěvník by měl dostat příležitost si hrad v klidu užít a vstřebat ho, řekl zástupce kastelána Lukáš Kunst.

"Mám radost, že se nám teď daří dělat nejenom standardní prohlídky prvního, druhého a třetího okruhu, ale že za obrovského zájmu veřejnosti děláme i zcela mimořádné prohlídky speciální, kdy se snažíme připomenout odkaz Karla IV. i po stránce duchovní," uvedl Kunst.

Příkladem je třeba večerní procházka karlštejnskými kaplemi včetně interiéru Kaple svaté Kateřiny a presbyteria kaple svatého Kříže. Na místa, kde pobýval Karel IV., se zájemci dostanou v době, kdy na nádvořích utichne turistický ruch a hrad se ponoří do tichého večerního odpočinku.

Kunst připomněl, že Karlštejn je a vždy byl velmi vyhledávaným cílem výletníků. Největším vrcholem byl rok 1995, kdy branami hradu prošlo 350 tisíc lidí, nyní se návštěvnost pohybuje kolem 230 tisíc až 240 tisíc lidí ročně. Podle Kunsta to není špatné, pokud jde o zvládnutí provozu a pohodlí návštěvníků na prohlídkách.

"Jsou samozřejmě situace, kdy je lidí v jednom dni více, ale není to nějak dramatické," uvedl Kunst, který na hradě pracuje 20 let a od Nového roku se má po odchodu Jaromíra Kubů do penze stát novým kastelánem. Své konkrétní plány ve funkci ale zatím moc přestavovat nechtěl. "Stále ještě je kastelánem pan inženýr Kubů, jsem trochu pověrčivý," řekl. Budoucích úkolů se ale nebojí. Poukázal na to, že není sám a na hradě má kolem sebe dobrý tým.

Kunst památku přebírá v době, kdy je plánována její rozsáhlá obnova za 95 milionů korun. Počítá se s rekonstrukcí Císařského paláce či hradního purkrabství. Vzniknou také nové expozice a moderní návštěvnické centrum. Hrad během oprav zůstane pro návštěvníky otevřen, lidé ale musejí počítat s omezeními na přístupové cestě a na nádvoří.

Gotický hrad Karlštejn byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Jeho výstavba byla zahájena před 670 lety, 10. června 1348.