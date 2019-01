Ke 150. výročí MHD v Brně vyjedou i desetiletí odstavené tramvaje

Na přehlídku vozidel MHD, která jezdila v minulosti v brněnských ulicích, se mohou lidé letos těšit o víkendu 15. a 16. června. Vzhledem k tomu, že budou součástí oslav 150 let provozu brněnské dopravy, bude počet vozidel větší než obvykle a Technické muzeum v Brně usiluje i o zprovoznění některých tramvají, které už z líšeňského depozitáře kolejových vozidel řadu let nevyjely, řekl náměstek ředitele Ivo Štěpánek.

O jaká vozidla by mělo jít, nechtěl pět měsíců před akcí prozrazovat, protože vzhledem ke stáří vozidel a jejich technickému stavu zatím není zdaleka jisté, že se záměr podaří naplnit. "Nicméně chceme, aby byly pojízdné jedna až dvě soupravy tramvají, které už dlouho nejezdily," řekl Štěpánek.

Jisté je, že má jít o některé ze starých dvounápravových tramvají, přičemž poslední typy dojezdily v Brně v roce 1974. "Máme návrh vozů, které by měly vyjet, a v nejbližší době půjdou do dílen. Otázka je, jak budou v pořádku. Před vyjetím musejí vždy podstoupit revizi a zkoušky a jak to dopadne, je ve hvězdách," řekl Štěpánek. Problematická je elektroinstalace a zkouší se také brzdná dráha.

Rozhodně by ale neměla chybět parní tramvaj Caroline jako nejstarší zástupce hnacího vozidla, které kdy v Brně jezdilo. U autobusů a trolejbusů muzeum žádné překvapení nechystá, protože všechna vozidla jezdí, když jsou v provozuschopném stavu.

Lidé se mohou těšit jak na muzejní vozidla, tak na ta, která dopravní podnik v posledních letech vrací do původní podobny. Dopravce až na výjimky připravil k oslavám vozy, které dosud jezdí nebo dojezdily v nedávné době.