Komentované procházky po Brně povedou nadšenci-amatéři

Turistické a informační centrum Brno (TIC) podruhé umožní nadšencům-amatérům, aby vedli komentované procházky po zajímavých místech v Brně. Do výzvy se přihlásili zájemci s osmnácti trasami a do 18. března je možné na webu TIC hlasovat, jaké by lidé chtěli absolvovat, uvedla dnes v tiskové zprávě jeho mluvčí Gabriela Peringerová.

Loni se lidé mohli projít po zajímavostech na trase tramvajové linky 4 či po místech vražd, na nichž si vyslechli i pověsti s nimi svázané.

Ti, kteří uspějí v hlasování veřejnosti, budou provázet zájemce v sobotu 14. dubna. Přesný počet vybraných procházek zatím není stanovený. Mezi tématy je například Moje staré Brno, Nebezpečně zajímavý brněnský Bronx, Příběhy řeky Svitavy, Brno v Četnických humoreskách či Vinohrady - (ne)obyčejné sídliště.

TIC bude neprofesionálním průvodcům při přípravě procházky nápomocné, vstupenky bude možné si koupit od 23. března.

Loni se sešlo 13 témat k procházkám, nakonec byla vybrána tři. Vedle toho TIC organizuje pravidelné prohlídkové okruhy po různých částech města, nejvíce po historickém centru a jeho památkách. Spolupracuje i s externími průvodci, kteří provádějí zájemce několikrát za rok, například po pivovarských památkách.