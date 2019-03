Kvůli jarní údržbě je lanovka na Petřín do 16. března mimo provoz

Lanová dráha na pražský Petřín je od pondělí 4. března na téměř dva týdny mimo provoz. Důvodem je pravidelná jarní revize. Znovu se lanovka z Újezdu na Petřín rozjede v sobotu 16. března. Pražský dopravní podnik provádí odstávky dvakrát ročně, na podzim a na jaře.

Lanovku čeká běžná údržba a servis, vyčištění odvodnění, sanace tratě, nátěry a údržba budov. Součástí kontrol bude přesné změření jednotlivých prvků trati a rozchodu kolejí. Kromě revize se v době přerušení provozu nacvičuje evakuace cestujících z vozů.

Od zahájení provozu v červnu 1985 do konce loňského roku přepravila lanová dráha na Petřín 52,2 milionu cestujících. Nejvytíženější je od dubna do října, kdy v průměru přepraví 200 tisíc lidí za měsíc. V zimní sezoně je to v průměru 110 tisíc cestujících měsíčně.

Poprvé se lanovka rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati.