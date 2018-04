Lanovka na Sněžku prochází údržbou, pojede od konce dubna

Lanovka z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku nejezdí kvůli pravidelné jarní údržbě. Od 4. do 27. dubna je mimo provoz ve všední dny. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, o víkendech lanovka funguje. Řekl to náčelník lanovky Jiří Martinec.

"Jde o pravidelnou údržbu po zimě. V plném provozu bude od 28. dubna," řekl Martinec.

O víkendech lanovka jezdí od 8 do 18 hodin. Technici při pravidelné odstávce provádějí kompletní údržbu a servis tratí. Například půjde o promazání a prohlídku kladek, diagnostiku ložisek, kontrolu lanových kotoučů a převodovek motorů.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení a počasí jde v ČR o nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů. První úsek má převýšení asi 510 metrů a druhý 260 metrů. Na dolním úseku vozí cestující 16 kabin, na horním 18.

Kabinová lanovka je po kompletní rekonstrukci v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček z roku 1949. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka Správy KRNAP. Ve špičkách se tak u lanovky tvoří až několikahodinové fronty.