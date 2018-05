Lanovka ve Špindlerově Mlýně na Medvědín zahájila denní provoz

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn dnes zahájila denní provoz lanovka na Medvědín. Z horní stanice ve výšce 1235 metrů nad mořem se lidé mohou vydat na cestu po hřebenech, například k Labské boudě. Druhá špindlerovská lanovka ze Svatého Petra na Pláně je zatím mimo provoz. Poprvé v letní sezoně pojede lanovka na Pláně o posledním květnovém víkendu, do denního provozu se rozjede 1. června.

Se začátkem června ve Špindlerově Mlýně také zahájí provoz různé atrakce. Na sjezdovkách ve Svatém Petru bude otevřen bike park, provoz zahájí půjčovna čtyřmístných šlapacích vozítek s pomocným elektropohonem, půjčovna terénních tříkolek, trampolínové hřiště na Medvědíně. K dispozici bude ve Svatém Petru kurt na tenis a hřiště disc golfu.

Denní provoz již dříve v Krkonoších zahájily kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku a z Janských Lázní na Černou horu. Sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch zatím jezdí o víkendech, do denního provozu přejde 16. června. Sedačková lanovka z Velké Úpy na Portášky by se po údržbě a opravách měla rozjet 30. června. Také lanovka z Herlíkovic na Žalý jezdí zatím jen o sobotách a nedělích. Denně bude jezdit od začátku července do konce srpna.

V sobotu dopoledne bylo na hřebenech Krkonoš jasno až polojasno a teploty se pohybovaly kolem osmi stupňů Celsia. V údolích bylo tepleji, například Pec pod Sněžkou hlásila 18 stupňů.