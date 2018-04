Lanovky v Krkonoších stojí, turisté musejí na hřebeny pěšky

Turisté, kteří se budou chtít v následujících dnech podívat na hřebeny Krkonoš a třeba si tam zkusit zalyžovat, musejí jít pěšky. Lanovky jsou kvůli jarní údržbě mimo provoz, některé budou jezdit jen o víkendech. Do letní sezony se první lanovky rozjedou o posledním dubnovém víkendu a v květnu. Na hřebenech Krkonoš leží mezi 20 až 60 centimetry sněhu, někde je již nesouvislá sněhová pokrývka.

Kabinová lanovka na nejvyšší českou horu Sněžku se do letní sezony po dubnové odstávce trvale rozjede 28. dubna. Po dobu údržby, která začala 4. dubna, jezdí jen o víkendech, a to od 8.00 do 18.00.

Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu má nyní odstávku a v provozu bude od 28. dubna do 1. května. Do trvalého denního provozu se rozjede 5. května. Sedačková lanovka z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch bude v provozu 28. dubna až 1. května a 5. až 8. května. Následně bude jezdit o víkendech a do denního provozu přejde 16. června. Sedačková lanovka z Velké Úpy na Portášky by se po údržbě a opravách měla rozjet 30. června.

V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn, kde se v neděli ještě lyžovalo, začne letní provoz na sedačkové lanovce na Medvědín 28. dubna až 1. května. Pak ještě lanovka pojede ve dnech 5. až 8. května a o víkendu 12. až 13. května, aby do trvalého provozu vstoupila 19. května. Lanovka ze Svatého Petra na Pláně pojede o posledním květnovém víkendu, v denním provozu bude od 1. června. Lanovka z Herlíkovic na Žalý zahájí letní provoz 5. května.