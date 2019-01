Livigno je rájem nejen pro lyžaře

Východně od švýcarských hranic - na italské straně - se rozléhá jedno z nejpozoruhodnějších lyžařských středisek Evropy - Livigno, jemuž se jinak přezdívá malý Tibet. Šestitisícové městečko ze všech stran obklopené Alpami platí za ráj sportovců kvůli své nadmořské výšce (1816 metrů nad mořem, poznámka red.), ale také se stává čím dál častějším cílem lyžujících Čechů. Proč? Odpověď je jednoduchá. Kromě skvělých podmínek pro lyžování nabízí široké spektrum zábavy a zároveň je cenově dostupné, čemuž nahrávají specifické daňové úlevy.

Livigno přitom ještě v minulém století bylo zcela izolované od světa a žilo si vlastním životem, vše se změnilo až v letech 1952 a 1965, kdy sem byla vybudována silnice z Bormia respektive proražen tunel ze sousedního Švýcarska Munt la Schera, punc výjimečnosti tím ale náhorní plošina rozhodně neztratila. Z odříznuté osady se stalo pulzující centrum zimních radovánek, kterému dominují dva ski areály rozléhající se na protilehlých kopcích - Mottolino a Carosselo 3000, mezi nimiž pendluje zdarma skibus a pro oba platí jednotný skipas. Lyžaři všech výkonností si zde na 115 km upravených sjezdovek přijdou na své.

Mottolino nabízí spíše rekreační poježdění s menšími nároky na rekreanty, Carosselo zahrnuje strmější sjezdy, přičemž nejvýše položená stanice lanovky zde lyžaře odveze až do nadmořské výšky 2900 metrů. Díky strategické poloze, kdy většina sjezdovek vede k centru nebo hotelům, není k dílčím přesunům nutně potřeba auto.

V areálu Mottolina se navíc rozprostírá snowpark, který je v Itálii považovaný za nejlepší v zemi. Velkou tradici zde má i volné lyžování tzv. freeride, skialpinismus nebo výlety na sněžnicích, čemuž nahrává úchvatné okolí.

Fresh track

Velmi silným zážitkem pak může být lyžování za svítání, k němuž dochází dvakrát týdně - v úterý a ve čtvrtek, a je spojené s lahodnou snídaní složenou z místních specialit. Ke kabinové lanovce se dostanete ještě v době, kdy je městečko ponořené do tmy a první paprsky zažijete vzhledem k poloze daleko dříve, než jeho obyvatelé v údolí. Východu slunce nad vrcholky Alp na čerstvě upravené sjezdovce se těžko něco vyrovná a velmi nízké teploty padající hluboko pod bod mrazu nejsou rozhodně překážkou k tomu, aby si člověk tento okamžik vychutnal. Lyžovat je možné od sedmi hodin ráno do devíti a platí pro něj samostatný vstup.

Další aktivity



Běžky

Dovolená v Livignu ale rozhodně není jen o lyžování. Městečko nabízí spoustu možností. Jednou z oblíbených především pro sportovce, a to jak pro amatéry, tak pro ty vrcholové, jsou běžkařské tratě. V kombinaci se zmíněnou nadmořskou výškou představují ideální podmínky pro přípravu v mnoha odvětvích. A tak není výjimkou, že zde potkáte ve stopě například veslaře Ondřeje Synka či další medailisty z olympiád nebo úplné začátečníky. Stezky pro běžkaře měří výrazně přes 30 km a obíhají okolo náhorní plošiny.

Zvláště vzdálenější úsek od zástavby má své velké kouzlo. V údolí vládne ticho a klid. Ve městě je vidět mnoho portrétů v současnosti nejznámější rodačky biatlonistky Dorothey Wiererové, jejíž popularita by se dala přirovnat k té, jíž oplývala Gabriela Koukalová v dobách své největší slávy. I proto vás nepřekvapí na trati biatlonová střelnice. Co naopak byste v lyžařském centru asi nehledali, je hřiště určené ragbistům, a i to ukazuje, o jakou multisportovní identitu se město snaží.

Fatbike

Výbornou alternativou pro neběžkující populaci jsou populární fatbikes - tedy kola se širokou pneumatikou, která si hravě poradí se sněhem. I pro ně jsou zřízeny stezky, jež povětšinou kopírují právě tratě pro běžkaře. Případný zájemce má na výběr z elektro a normální verze. "Devět z deseti zájemců volí v zimě elektrokolo, v letní sezoně to pak je padesát na padesát," řekl on-line deníku TÝDEN.CZ pracovník půjčovny. Sportovním nadšencům ovšem doporučujeme variantu bez mechanické pomoci. Oproti běžkám je zapůjčení o něco málo dražší, ale zážitek stojí za to. Tratě lze využít i k trailovému běhu či procházkám.

"Duty free" obec

Zajímavostí celého Livigna je, že spadá do bezcelní zóny, a proto některý sortiment je levnější, než je obvyklé. Mohou za to historické souvislosti a dřívější odříznutost od světa. I když je Livigno nyní dobře přístupné, daňové osvobození zůstalo. Finanční úlevy tu v nějaké formě přetrvávají již od šestnáctého století a nyní z toho preferuje více než 250 obchodů. Stinnou stránkou jsou kontroly Švýcarů, kteří dovolují odvést odsud například pouze litr tvrdého alkoholu. Kromě něho ušetříte třeba na koupi parfumerie či cigaret.

Odpočinkové centrum

Po náročném dni má každý právo na odpočinek. K tomu je určené velké centrum na kraji Livigna zvané Aquagranda, v jehož komplexu se nachází všechno možné od welness k fitness centru a rozkládá se na 10 000 metrech čtverečních. Zvláště je vyhlášená saunovými rituály, které působí také na psychofyzickém principu za pomocí speciálních pohybů ručníku v kombinaci s voňavými oleji, ledem a párou.

Nuda se nekoná ani večer

S koncem lyžování den nekončí. Noční život v Livignu je rušný. Zábava začíná ještě na sjezdovkách, kde se nachází několik aprés ski barů s dokonalým výhledem na hory. Ve městě funguje velké množství klasických náleven a diskoték, výjimkou není ani živá hudba. Na rozdíl od některých jiných středisek jsou zde neustále plné ulice lidí. A tradiční nápoj? Zapomeňte na pivo, i když i to si můžete dát místní z nejvýše položeného pivovaru v Evropě. Nejvíce se tu ale popíjí bombardino, nápoj z mléka whiskey a vaječného koňaku.