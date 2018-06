Na co nezapomenout před dovolenou?

Blíží se prázdniny a mnoho rodin či part kamarádů opět vyrazí na zaslouženou dovolenou. Bohužel velká část z nás nevěnuje dost času předcestovní přípravě. Dochází pak ke zbytečným stresovým až vyhroceným situacím a nehodám, kterým lze přitom celkem snadno a hlavně levně předcházet. Ať se letos rozhodnete navštívit jižní destinace jako je Chorvatsko či Itálie nebo si budete užívat krás naší země, projděte si několik inspirativních rad a doporučení, na co se před odjezdem na dovolenou zaměřit.

Bez dokladu neodcestujete

Klíčové je nezapomenout si cestovní pas nebo občanský průkaz, podle toho kam cestujeme. Zavčas si ověřte jejich platnost. A pozor, u zemí mimo EU je potřeba pas, a ten většinou musí být platný i po nějakou dobu po návratu z dovolené. "Pokud není platnost pasu dostatečná, je potřeba vyřídit nový, který lze získat do 30 dnů ve standard lhůtě, a nebo si připlatit express vyřízení do 6 dnů. Od 1. července se přidává možnost expres vyřízení do 24 hodin, za tu je ale nutné si připlatit," upozorňuje na zásadní věc pro cestování Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu Dovolena.cz. A pokud cestujete s dětmi, od roku 2012 musí i ony vlastní cestovní doklady, a to i v rámci EU. Doklad pro dítě je navíc potřeba obnovovat vždy, když povyroste a změní se jeho podoba.

Neopomíjejte cestovní pojištění

Řada turistů spoléhá na cestovní pojištění v rámci platební karty, takové pojištění ale mívá nízké limity pojistného plnění. Nebezpečí se ale těžko odhadují, zvláště například v exotickém prostředí, kde se Vám může stát ledasco a nelze předvídat, jak náročný lékařský zákrok si případné zranění nebo onemocnění vyžádá. Před cestou si proto ověřte výši limitů pojistného plnění, podmínky, za jakých je pojištění možno čerpat a co vlastně pojištění kryje. U ČPP začíná limit pojistného plnění pro pojištění léčebných výloh v zahraničí na částce 2,5 mil. Kč, zahrnuje asistenční služby, nutnou a neodkladnou zdravotní péči, neodkladné ošetření zubů, repatriaci, převoz a záchranu pojištěného v tísni a náklady za doprovázející osobu. Více na cpp.cz.

Plánujete dovolenou autem?

Mezi velmi populární způsoby dopravy se stále řadí automobil. Nemusíte řešit, kolik máte zavazadel, zastavíte kdy a kde chcete. Před cestou, například do oblíbeného Chorvatska, je ale správné promyslet několik věcí. Dobrým tipem je například zmapování čerpacích stanic, abyste se v cizině neocitli v nepříjemné situaci. Velmi užitečným pomocníkem na cestách jsou různí jízdní asistenti, jež některé automobilky nabízí již v základní výbavě. "Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě, čehož jsme si vědomi. Například Hyundai i30 kombi, který je svým prostorným interiérem na dovolenou ideální, nabízí v základní výbavě asistent jízdy v jízdním pruhu, autonomní nouzové brzdění nebo asistent sledování únavy řidiče. Kromě těchto prvků aktivní bezpečnosti je však důležité dbát na pasivní bezpečnost. Raději se vždy dvakrát ujistěte, že mají všichni cestující zapnuté pásy," říká Libor Svoboda, odborník z Hyundai.

Zaměřte se na děti

Cestování s dětmi je náročné. Každý rodič potvrdí, kolik se dá s caparty na zadním sedadle udělat zastávek na pár kilometrech. Vyplatí se děti zabavit a mít vždy v batůžku připravenou malou svačinku.

S čokoládou riskujete fleky na potahu, sušenky díky drobkům také nejsou ideální. Řešením může být ovocná svačinka, zkuste např. praktickou uzavíratelnou kapsičku EasyFruit od Hamé, obsahuje ovocné pyré a díky praktickému obalu nenadělá nepořádek. K dostání v příchuti jahoda, jablko a exotické ovoce.

Většina lidí tráví dovolenou stovky i tisíce kilometrů od bydliště. Mezi nejčastější potíže cestovatelů patří bolest hlavy. Jako prevence se doporučuje dostatečný přísun nealkoholických tekutin, alkohol zcela vypusťte, a pomůže i alespoň částečný pohyb či protažení. K pravidelnému přísunu tekutin hladce přesvědčíte i malé cestovatele a to například s Dobrým sirupem Studený i horký. Stačí jen sirup zalít studenou vodou a osvěžující nápoj je na světě. A pokud cestujete i přes noc, nebo se jen chcete trochu zahřát, s pomocí teplé vody si můžete ze stejného sirupu připravit i skvělý horký nápoj.

Nezapomeňte zabezpečit domácnost

Během cestování můžete pomocí chytrých zařízení a aplikace v mobilním telefonu sledovat, co se ve vašem domě děje a celý systém odkudkoliv ovládat. "Na svém telefonu nejenže stále vidíte, zda je například alarm aktivovaný, ale pokud okenní nebo dveřní kontakt zjistí přítomnost narušitele, anebo detektor kouře zjistí kouř, smart hub automaticky spustí alarm a na chytrý mobilní telefon okamžitě pošle upozornění, abyste o události věděli," vysvětluje Zlatko Slebodník, odborník z Hornbachu, a dodává, že domácí videokamera bude současně pořizovat fotografie narušitele, pokud se někdo v domě pohybuje, a ukládat je na SD kartu nebo pomocí vzdáleného uložiště.

