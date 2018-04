Na Portáškách vzniká nová turistická atrakce

Nad Velkou Úpou u Portášovy boudy začaly tento týden přípravné práce před zahájením výstavby nové krkonošské atrakce, která má přitáhnout do této části horského střediska Pec pod Sněžkou rekreanty a turisty. Naučná stezka v podobě herní krajiny za 40 milionů korun by měla být hotova do letních prázdnin, řekl starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.

"Už je tam provedený geologický průzkum, probíhá příprava stavby. Došlo už k pokácení některých stromů, které byly k tomu určeny. Pracovní činnost tam už začala," řekl Tomášek.

Stezka u Portášovy boudy nedaleko horní stanice lanovky nad Velkou Úpou bude mít více než deset stanovišť s dřevěnými sochami znázorňujícími charakteristická zvířata, hmyz nebo ptáky Krkonoš. Radnice na obsahu informačních tabulí, které budou součástí stezky, spolupracuje se Správou Krkonošského národního parku. Herní krajina bude složena ze tří celků: vodní svět, svět v korunách stromů a luční část. Jedna část vznikne na louce, druhá v lese a třetí na rozhraní lesa a louky. Zajímavostí bude lesní, kterou půjdou lidé po chodníku zavěšeném nad zemí mezi kmeny stromů. V této části budou moci například procházet modely hnízd ptáků typických pro Krkonoše.

Herní krajina nazvaná Pecka, do které bude vstup zdarma a bude otevřená celou letní sezonu, vznikne v rámci přeshraniční česko-polské spolupráce. Česká část bude zaměřena na přírodu Krkonoš a polská, která vznikne na Karpaczi, na kulturu a historii Krkonoš. Areály na sebe budou vzájemně odkazovat. Projekt má společně propagovat obě lokality jako jednu turistickou destinaci Krkonoš.

Ve východních Krkonoších půjde v poslední době o druhou novou turistickou atrakci. V Janských Lázních od loňského léta funguje na úpatí Černé hory Stezka korunami stromů Krkonoše.