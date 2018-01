Národní park České Švýcarsko je pro turisty uzavřen

Správa Národního parku České Švýcarsko vyzvala turisty, aby odložili návštěvu parku. Při vichřici v noci na pátek popadalo podle prvních odhadů několik tisíc stromů, odhady jsou 4000 až 5000 metrů krychlových dřeva. Stromy leží i na turistických stezkách, řekl mluvčí správy Tomáš Salov. Národní park přitom ještě zcela nezlikvidoval následky podzimní vichřice Herwart.

V Ústeckém kraji vichřice způsobila největší škody právě na Děčínsku. "Popadalo znovu jako na podzim mnoho stromů, a to opět hlavně smrků. Energetici je nyní rozřezávají na místech, kde třeba i vyvrátily sloupy vedení, my je musíme odstranit z cest," uvedl Salov.

Správa požádala návštěvníky, aby do parku kvůli své vlastní bezpečnosti nevstupovali. Některé stromy mohou být nalomené a hrozí ještě jejich další pád. "Nejhorší situace byla v oblasti, které říkáme Na Tokáni, tam jsou také chaty, které budou určitě bez proudu delší dobu," řekl mluvčí.

První odhady škod jsou zhruba podobné jako při vichřici Herwart z konce října. "Také jsme zprvu odhadovali poničení zhruba 4000 metrů krychlových dřeva, dnes máme spočítáno, že to bylo 9000 metrů krychlových. Protože to jsou smrky, musíme všechno odvézt, aby se do toho nepustil lýkožrout (kůrovec)," uvedl Salov.

Škody po podzimní vichřici jsou dvaapůlkrát větší než po orkánu Kyrill v roce 2007. Další tisíce stromů padly nyní. S následky si však park lehce poradí, popadané smrky uvolní místo pro dřeviny bližší přírodě.