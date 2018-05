Nejdelší nonstop let bude na lince Singapur-New York

Nejdelší nonstop let na světě začnou na lince Singapur-New York letos v říjnu provozovat aerolinky Singapore Airlines. Trasu dlouhou 15 329 kilometrů letadlo urazí zhruba za 19 hodin. Uvedla to agentura Reuters. V současnosti je nejdelší nonstop let z hlavního města Nového Zélandu do hlavního města Kataru a trvá 17 hodin a 40 minut.

Singapurské aerolinky tak vrátí od své nabídky populární trasu na letiště v Newarku, kterou kvůli vysokým nákladům zrušily v roce 2013. Nyní létají do New Yorku na letiště JFK přes Frankfurt nad Mohanem. V budoucnu plánují létat bez zastávky také ze Singapuru do Los Angeles.

Letecké společnosti včetně Singapore Airlines, australské Qantas Airways a United Continental Holdings se sídlem v USA rozšiřují nabídku o mimořádně dlouhé lety. Za ně si oproti spojům se zastávkami účtují zhruba 20procentní příplatek.

Pro výrobce letadel Airbus je společnost Singapore Airlines dosud jediným zákazníkem, který si objednal letoun A350-900ULR, prodlouženou verzi dvoumotorového stroje A350. Aerolinky Qantas, které chtějí do roku 2022 létat nonstop ze Sydney do Londýna, uvažují vedle A350-900ULR také o Boeingu 777X.

Singapore Airlines mají první letadlo Airbusu obdržet v září, všech sedm objednaných pak do konce roku.