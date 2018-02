Nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě má vyrůst v Tokiu

Japonská společnost Sumitomo Forestry chce u příležitosti 350 let od svého založení postavit největší dřevěný mrakodrap na světě. V Tokiu by měl vyrůst do roku 2041. Na stavbu sedmdesátipatrového věžáku plánuje firma použít 180 tisíc kubických metrů dřeva, napsal zpravodajský server BBC. V mrakodrapu mají být kromě bytů i hotely, obchody a kanceláře.

Velkolepá budova s názvem W350 má mít na výšku 350 metrů a její základy bude jen z deseti procent tvořit ocel. Konstrukce bude navržena tak, aby mrakodrap chránila i před zemětřeseními, která jsou v Tokiu poměrně častá. Celý interiér o rozloze 455 tisíc čtverečních metrů pak firma plánuje postavit ze dřeva.

Náklady na stavbu se odhadují na 600 miliard jenů (115 miliard Kč), což je až dvojnásobek ceny klasického věžáku stejné výšky. Firma ale předpokládá, že díky technologickému pokroku budou náklady před dokončením nižší.

Nejvyšším dřevěným mrakodrapem na světě je v současné době studentská kolej v kanadském Vancouveru, která má na výšku 53 metrů, uvedl britský list The Guardian.