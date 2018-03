Německo láká stále více českých turistů

Německo je stále častějším cílem českých turistů. Počet příjezdů Čechů do země s ubytováním loni stoupl o desetinu na 560 tisíc. Počet přenocování českých návštěvníků u západního souseda stoupl o 4,6 procenta na 1,18 milionu. Je to téměř dvakrát tolik co v roce 2009. Nejčastějším cílem Čechů v Německu je Bavorsko, kam míří třetina z nich. Na tiskové konferenci to uvedla Německá turistická centrála.

Do spolkové země Bádensko-Württembersko v roce 2016 zavítalo 12,6 procenta tuzemských turistů, na třetím místě je Berlín. Na dalších místech následují Severní Porýní-Vestfálsko a Sasko. Vůbec nejméně Češi jezdí v Německu do Brém a Sárska.

Německo je vůbec nejčastější zahraniční destinací Čechů, pokud se započítají i jednodenní výlety a služební cesty. Čeští návštěvníci do země uskutečnili podle odhadů centrály v roce 2016 celkem 2,3 milionu cest. Z nich 53 procent tvořily dovolené, 29 procent byly obchodní cesty a 18 procent ostatní cesty. Z dovolených byla téměř polovina poznávacích cest a 12 procent byly pobyty na venkově. ČR je na 16. místě žebříčku incomingových zemí do Německa.

Podle vedoucího Německé turistické centrály pro ČR Jana Pohaněla zahraniční turisté v Německu nejčastěji navštěvují kulturní památky. Na druhém místě nejoblíbenějších činností je návštěva restaurací a kaváren, následují procházky městem a nakupování.

Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2016 uskutečnili Češi do Německa 113 tisíc delších cest a 171 tisíc cest kratších než tři noci. Naopak do ČR předloni přijely téměř dva miliony německých turistů, kteří se ubytovali. Hlavními důvody návštěvy ČR jsou především nákupy a dovolená.