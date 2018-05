Nové cyklotrasy na březích Dyje. Břeclav hlásí osm kilometrů

Přes osm kilometrů břehů řeky Dyje zpevnila břeclavská radnice asfaltovou cestou, po které lze jezdit na kole. V Břeclavi se tak zlepší cestování pro cyklisty, chodce i bruslaře, ale zpevnění břehů je i součástí prací na protipovodňových opatřeních Povodí Moravy. Náklady jsou okolo 11 milionů korun.

Asfaltová cesta vede od úpravny vody v Kančí oboře přes pohyblivý jez v Poštorné, odkud pokračuje po třídu 1. máje a druhým směrem podél toku Včelínek až do Charvátské Nové Vsi. V posledních dnech dostal nový asfalt levý břeh Dyje mezi Vídeňským a Bratislavským mostem i úsek od cukrovarského mostu po Pastvisko, kde vzniklo nové veřejné osvětlení. "V nejbližších dnech se začne s dokončovacími pracemi na hrázích kolem potoka Včelínek a na levém břehu odlehčovacího ramene Dyje, kde byl asfalt položen už na podzim," uvedl mluvčí radnice Jiří Holobrádek

Opravy a zvýšení hrází financovalo Povodí Moravy, asfaltový povrch zaplatilo město. "Povodí Moravy si pochvaluje spolupráci s břeclavskou radnicí a my jsme také spokojeni. Díky vzájemné kooperaci se podařila věc, na kterou mnozí Břeclavané dlouho čekali. Projít se přírodou kolem řeky z jedné městské části do druhé prakticky za každého počasí byla pro obyvatele města až dosud tak trochu sci-fi," uvedl místostarosta Jaroslav Válka (ČSSD).

Podle něj byly hráze při nevlídném počasí podmáčené a pohyb na nich byl nekomfortní pro cyklisty i pěší. Město v současnosti připravuje projekt dalšího pokračování cyklotras na hrázi až za Starou Břeclav. V budoucnu je v plánu i lávka přes řeku v místě veslařského klubu, s nímž se však hledá shoda. Lávka by mohla propojit všechny cyklotrasy tak, aby cyklisté mohli projet celou Břeclaví z Charvátské Nové Vsi a Poštorné až do Staré Břeclavi, aniž by se dostali do silného provozu na přetížené silnici I/55.