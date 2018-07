O parkovací cyklověže roste zájem, staví se další

V českých městech jsou v poslední době stále oblíbenější parkovací domy pro kola. První začala fungovat v roce 2013 v Hradci Králové. Později se tato bezpečná úschovna kol rozšířila i do dalších měst. Postavili ji například v Pardubicích, Lysé nad Labem, Třinci nebo Přerově. Nově je cyklistům k dispozici také v Litoměřicích, během léta by se měla otevřít v Břeclavi a další budou třeba v Moravské Třebové, Poděbradech nebo v Kolíně.

Cyklověže většinou stojí u vlakových nádraží. V Litoměřicích je na strategickém místě u autobusového i vlakového nádraží, nedaleko cyklostezky a v těsné blízkosti centra města. Podle místostarosty Karla Krejzy je vybudování věže jedním z kroků k propagaci cyklistiky a bezpečnému uložení kol, včetně elektrokol.

Parkování pod střechou využívají především majitelé dražších kol, kteří je nechtějí nechávat zamčené před nádražím. Prostor věže totiž monitorují kamery městské policie. Součástí věže je automatický samoobslužný systém, celý proces trvá asi půl minuty. Za úschovu lidé zaplatí ve většině měst pět korun za den, držitelé In-karty Českých drah mají úschovu zdarma.

Značnou oblibu si u cyklistů získala hned první v Česku postavená cyklověž. Přestože ji za pět let fungování v Hradci Králové u nádraží využilo podle výrobce asi 144 tisíc lidí, od června je kvůli sporu města s výrobcem mimo provoz. "Byl to náš pilotní projekt. Je nám líto, že jsme ji museli uzavřít," řekl Rudolf Bernart z firmy Systematica, která cyklověže staví. Podle něj byla dohoda s městem, že ve chvíli, kdy se ukáže, že systém funguje a lidé ho využívají, město ho začne provozovat a systém odkoupí. "Za pět let se ale nic nestalo," řekl Bernart. Radnice to odmítá, podle ní firma nedoložila vztah k pozemkům, na kterých věž stojí. V Hradci stojí od roku 2015 dvě věže, druhou na Brněnské třídě u obchodního centra mohou lidé stále využívat.

V sousedních Pardubicích zájem o cyklověž u vlakového nádraží významně stoupl po roce fungování. Zpočátku byla skoro prázdná, což se po zlevnění plateb změnilo. Parkování kol je nyní buď zdarma nebo za poloviční cenu. Původně stála úschova kola na 24 hodin deset korun. V Pardubickém kraji bude i druhá cyklověž, od října by měla fungovat v Moravské Třebové.

U vlakového nádraží v Přerově je cyklověž k dispozici od prosince 2015. Její zázemí využily desítky tisíc cyklistů. Přes kritiku ohledně financování a otázek kolem smyslu stavby tak cyklověž nakonec našla klienty. Loni v přerovské cyklověži bylo podle statistik města zaparkováno 23 258 kol, letos do konce června 11 627 kol.

Ve Středočeském kraji plánuje do konce roku postavit cyklověž řada měst. Půjdou tak ve stopách například Lysé nad Labem, která ji otevřela loni na začátku prosince a překonala 10.000 použití. Lysá využívá cyklověž také jako informační stojan. Podobnou věž v současné době staví Poděbrady. Tam by měla být dokončena do konce srpna, zahájení provozu se plánuje na 1. září. Parkovací věž pro kola postaví také Kolín, který v červnu získal na stavbu dotaci. Náklady se odhadují na 13,2 milionu korun, dotace z EU dosáhne 11,7 milionu korun. Hotova by měla být do konce roku. Cyklověž plánují postavit rovněž Čelákovice u Prahy.

Letos parkovací věže pro kola vznikly v Hodoníně a Břeclavi. Každá nabízí skoro 120 míst a města za ně zaplatila 12 a 15 milionů korun. V Břeclavi by měl parkovací dům začít fungovat v létě, v Hodoníně na podzim.