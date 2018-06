O přímé spojení mezi Prahou a Larnakou se postará nová linka

Slavnostním příletem Airbusu A319 v pátek otevřou aerolinky Cyprus Airways novou pravidelnou linku z kyperské Larnaky do Prahy. Spoje budou v obou směrech létat vždy v pátek až do 28. října. Další frekvenci pak aerolinka přidá o měsíc později, a to od 2. července.

"Očekáváme, že novou linku využije přibližně 4600 cestujících ročně za oba směry," uvedla mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková.

Společnost bude od června vypravovat letoun pro 144 cestujících z Larnaky v 11.00 a do Prahy přiletí v 13.35. V opačném směru bude letadlo odlétat ve 14.35 a na Kypru přistane v 18.50 místního času.

Vstup kyperského dopravce představuje konkurenci tuzemským aeroliniím Smart Wings, pro které je Kypr jednou z tradičních letních dovolenkových destinací. Smart Wings bude v létě podle svého rezervačního portálu poskytovat až čtyři lety týdně. Smart Wings je je nízkonákladová obchodní značka tuzemských aerolinek Travel Service.

Letiště Václava Havla v Praze zvýšilo v letošním letním letovém řádu počet destinací o šest, celkově tak má česká metropole přímé spojení do 157 míst. U 17 stávajících tras zároveň vzrostl počet spojů. Své linky na letišti nabízí 67 dopravců, z toho tři noví.