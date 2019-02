Obec Dolany uvažuje o stavbě rozhledny na hoře Jedová nedaleko Olomouce

Postavit rozhlednu na známém kopci Jedová nedaleko Olomouce plánuje v následujících letech obec Dolany. Po rozsáhlé těžbě v kůrovcem zasažených lesích už totiž výhledu z kopce nebrání vzrostlé stromy. Zastupitelstvo Dolan schválilo zpracování architektonické studie, která dá projektu jasnější obrysy a pomůže odhadnout náklady stavby. Řekl to starosta Dolan Rudolf Pečinka. Dřevěná rozhledna na Jedové stála už dřív, ale po roce 1948 byla zbourána.

"Pokud bude letos zpracována studie, příští rok projekt a poté začneme shánět peníze, tak si myslím, že do pěti let by mohla rozhledna stát," uvedl Pečinka. Podle něj by díky kůrovcové těžbě a následné obnově lesních porostů v okolí hory Jedová rozhledna lidem dlouhou dobu nabízela nerušený výhled do okolní krajiny. Postavena má být z trvanlivějšího materiálu, než je dřevo, v úvahu připadá kámen.

O záměru obnovit rozhlednu na Jedové se začalo diskutovat už v 90. letech minulého století, avšak plány nakonec zůstaly v šuplíku. Kvůli kůrovci byla v posledních letech v místních lesích výrazně zvýšena těžba dřeva a v okolí Jedové vznikly rozsáhlé holiny. Bez kůrovcové kalamity by ve stárnoucích lesích byla mýtní těžba dřeva zahájena až za 15 či 20 let a vzrostlé stromy by do té doby clonily výhledu z Jedové do krajiny.

Nová rozhledna na Jedové by mohla pomoci místnímu regionu, který protínají oblíbené turistické trasy. Projektu je pode Pečinky nakloněno vedení nedaleké Jívové i mikroregionu Šternbersko. Zástupci Dolan chtějí o záměru jednat s okolními obcemi i vedením místní organizace Sokola, která na vrcholu Jedové vlastní některé pozemky.

Hora Jedová se vypíná nad vesnicí Pohořany a s nadmořskou výškou 633 metrů patří mezi výrazné vrcholy Nízkého Jeseníku. Jedová je nepřehlédnutelná při pohledu z hanácké nížiny směrem na Svatý Kopeček a Radíkov. Z Jedové se lze pokochat výhledem na kopce Nízkého a Hrubého Jeseníku i na rovinatou Hanou.

Zhruba dvacet metrů vysokou rozhlednu na hoře Jedová v bývalých Sudetech postavil v 30. letech minulého století tehdejší Klub Československých turistů. Po německé okupaci Čech, Moravy a Slezska byla rozhledna uzavřena a využívala ji německá armáda. Po roce 1948 byla dřevěná rozhledna srovnána se zemí, jelikož z jejího vrcholu bylo vidět na nedaleké vojenské cvičiště Libavá. Samosprávy proto nyní chtějí záměr na stavbu nové rozhledny konzultovat i s armádou.