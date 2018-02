Po stopách "bílého zlata". Jižní Čechy spustí nový projekt pro pěší turisty

Jihočeský kraj spustí na jaře projekt pro pěší turisty Zlatá stezka, který vychází z tradice starých solných cest. Dálková trasa z Bavorska se rozšíří o jihočeskou a západočeskou část. Náklady jsou 15 milionů korun, 85 procent hradí EU, pět procent stát, zbytek kraj. Zájem o pěší putování roste, řekla Eva Borsányi z Jihočeské centrály cestovního ruchu. Projekt představí centrála v příštích dnech na veletrzích cestovního ruchu v Mnichově a Norimberku.

Trasa Zlaté stezky naváže v jižních a západních Čechách na již existující stejnojmennou síť pěších turistických tras v Bavorsku, v Česku využije trasy Klubu českých turistů (KČT). Na jihu i západě Čech síť obchodních cest historicky existuje, ale chybí dálková pěší trasa. "V cestovním ruchu je to docela poptávaný produkt a začíná být i v České republice. Během roku, co projekt připravujeme, máme docela velký zájem," řekla Borsányi.

Stezky otevře centrála na jaře. Spoléhá na síť KČT, na některých cestách je třeba dodělat značení, což by mělo být hotové v půli května. Přibudou odpočinková místa s lavičkami a stoly, jichž bude v jižních Čechách deset, obdobně v Plzeňském kraji. Na jihu bude dvacet informačních tabulí.

Dálková pěší trasa Zlatá stezka povede po cestách, jimiž se vozila z Bavorska do Čech sůl (bílé zlato). Jihočeská centrála cestovního ruchu navazuje na projekt turistické centrály východního Bavorska sídlící v Řeznu, která deset let dělá projekt Zlatá stezka.

"Udělali velkou síť pěších tras a setkala se s velkým úspěchem. Němci rádi chodí a jsou zvyklí chodit i dálkové pěší trasy. Za jeden den ujdou třeba patnáct kilometrů a dojdou do etapového místa, kde mají možnost se ubytovat, najíst se. Je to něco, jako jsou dnes v módě poutní cesty třeba do Santiaga de Compostela, kde taky putujete krajinou," řekla Borsányi.

Hlavní, 660 kilometrů dlouhá trasa začíná v Marktredwitzu v Horní Falci a končí v Pasově v Dolním Bavorsku. U Neunburgu vorm Wald se dělí na méně obtížnou jižní trasu podél Dunaje a na obtížnější severní trasu, která vede po vrcholcích německé části Šumavy do národního parku Bavorský les.

"Na českém území vede páteřní trasa z Českých Žlebů na Šumavě až do Chodové Plané nedaleko Mariánských Lázní," řekl Ondřej Flemr z Jihočeské centrály cestovního ruchu. Vznikla mapa Zlaté stezky, chystá se podrobný průvodce za oba kraje a web.

Jihočeská centrála cestovního ruchu letos připravila 12 aktivit v programu Jižní Čechy pohodové. Vzniklo šest pivních tras, deset běžeckých tras nebo pobyty pro myslivce a rybáře z Německa a Rakouska. Cílem je prodloužit pobyty turistů a zvýšit počet přenocování mimo sezonu.

Jihočeská centrála cestovního ruchu je od roku 2011 příspěvkovou organizací kraje. Letos dostala na provoz 29 milionů korun, o pět milionů více než loni. Zaměstnává 28 lidí. V Jihočeském kraji se loni ubytovalo 1,57 milionu turistů, což je přibližně o 120 tisíc více než v roce 2016.