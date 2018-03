Počet Američanů by v Česku mohl s novou linkou narůst

Nová linka společnosti American Airlines z Prahy do Filadelfie pomůže k dalšímu růstu počtu amerických turistů v ČR a povede také k prodloužení doby jejich pobytu. V tiskové zprávě to uvedla agentura CzechTourism. Podle odhadu dopravce linka přepraví až 60 tisíc cestujících ročně. Počet návštěvníků z USA každoročně stoupá, loni jich do České republiky zavítalo téměř 540 tisíc.

Průměrná doba pobytu Američanů dosahuje téměř čtyř dnů. Z hlediska počtu příjezdů jsou na páté příčce žebříčku, z hlediska počtu přenocování na čtvrtém místě. V Praze jsou turisté z USA na druhém místě za Němci. Další regiony, které Američané navštěvují, jsou Jihočeský a Jihomoravský kraj, 88 procent jich ale stále zůstává v hlavním městě.

"Američané tak tvoří velmi významnou skupinu turistů, a to i z hlediska jejich útrat zde. Průměrné výdaje zahraničního turisty na osobu a den činí 2800 korun, kdežto u Američanů je to téměř o dva tisíce korun více," uvedla ředitelka agentury Monika Palatková.

Lety na lince začnou 5. května, ale spojení bude sezonní a lety do metropole v americké Pensylvánii skončí 28. října. Aerolinie na dnešní tiskové konferenci uvedly, že v případě úspěchu linky uvažují o jejím celoročním provozu.

"Filadelfie je naším největším uzlovým letištěm na severovýchodě USA a cestující z Prahy si tak budou moci vybrat z řady možností přestupu na spoje do dalších až 160 destinací ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, zemí Karibiku či Jižní Ameriky," řekl novinářům v Praze výkonný ředitel obchodní divize American Airlines Tom Lattig.

Podle předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře pomůže nová linka k dalšímu rozvoji ekonomických vztahů mezi USA a ČR, k zintenzivnění investic amerických společností v ČR a rovněž k posílení turismu v Praze a dalších regionech. Letenky jsou v prodeji od loňského srpna.

"Jde o první přímý let z ČR do Filadelfie. Dosavadní spojení do New Yorku je velmi úspěšné, proto očekáváme, že si nová linka najde také velkou oblibu. Češi upřednostňují přímá spojení," řekl ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Z Prahy nyní létají přímé spoje do Severní Ameriky v hlavní sezoně do New Yorku, Toronta a Montrealu.

Praha je vedle Budapešti a Reykjavíku dalším evropským městem, kam American Airlines letos rozšiřují svůj evropský provoz. Linka do Filadelfie bude celkově 13. dálkovým spojem z Prahy. Loni přibyly do letového řádu pražského letiště dálkové spoje do katarského Dauhá a středočínského Si-anu.

Společnost na novou linku nasadí modernizovaný Boeing 767-300 s kapacitou pro 209 pasažérů ve třech cestovních třídách. American Airlines je největší letecká společnost na světě. V Praze bude letadlo společnosti k vidění poprvé a české hlavní město se od května zařadí do dvacítky evropských metropolí, do kterých létá.