Před 20 lety Piccard s Jonesem jako první obletěli svět balonem

Švýcarská rodina Piccardů má dobrodružství v krvi. V roce 1931 se fyzik Auguste se svým asistentem stali prvním lidmi, co se ocitli ve stratosféře, kam doletěli v balonu. Jeho syn Jacques, světoznámý oceánolog a ekolog, pro změnu společně s jedním Američanem uskutečnil v batyskafu rekordní sestup pod hladinu moře. A Piccard nejmladší, Bertrand, se pod vlivem svého dědečka vydal opět vzhůru. Spolu s bývalým pilotem britského královského letectva Brianem Jonesem tento psychiatr jako první na světě obletěl v balonu zeměkouli bez mezipřistání. K historickému letu, který trval necelé tři týdny, se Piccard s Jonesem vydali před 20 lety, 1. března 1999.

Legendární oblet zeměkoule v balonu Piccard s Jonesem odstartovali ve švýcarském Châteuax d'Oex. Jejich 55 metrů vysoký balon Breitling Orbiter III již 15. března překonal 22.910 kilometrů, což byl rekord uznaný Mezinárodní leteckou federací (FAI) pro délku letu balonu bez mezipřistání. Odysea dlouhá celkem 45 633 kilometrů slavně skončila přeletem přes cílovou linii, devátý stupeň západní délky, nad Mauritánií. Na okruh, který vedl přes 35 zemí, potřebovali 19 dní, 21 hodin a 47 minut. Posádka překonala i rekord v délce trvání letu.

Úspěšný let chtěli původně ukončit u egyptských pyramid v Gíze, avšak nepříznivé větry je odvály jižněji přes 480 kilometrů jihozápadně od Káhiry. V poušti, kde přistáli 21. března, pak čekali osm hodin na záchranu. "Všechno bylo absolutně nádherné. Bylo to 21 dnů v baloně a nyní hodiny o samotě v poušti," prohlásil Piccard krátce poté, co oba piloti usedli do vrtulníku, který je dopravil do oázy. "Bylo to pro mně velké potěšení přistát v Egyptě, moje žena se zde narodila," řekl také a jen stěží zadržoval slzy.

Piccard s Jonesem prvenství těsně "uzmuli" Britům Colinu Prescotovi a Andymu Elsonovi, kteří jen krátce předtím museli svůj pokus ukončit kvůli nepřízni počasí. Výkon vzbudil bouřlivý ohlas na celém světě, protože v boji o toto prvenství neuspělo v předešlých osmnácti letech 17 balonů. Ani Piccardovi s Jonesem se ale nevyhnuly potíže. Při letu se jim například porouchalo topení a nedostávalo se kyslíku a nad Tichým oceánem se několikrát vyhýbali bouři. Piccard musel také například ve velké výšce odstraňovat z balonu ledovou vrstvu.

Rekordy Bertranda Piccarda překonal až americký milionář a dobrodruh Steve Fossett, který se v roce 2002 stal prvním vzduchoplavcem, který v balonu zeměkouli obletěl sólově. O čtyři roky později Fossett překonal i dálkový rekord, byl to ale jeho poslední slavný čin. V září 2007 zmizel se svým letadlem v Nevadě a byl oficiálně prohlášen za mrtvého.

Rodák z Lausanne Bertrand Piccard (narozen 1. března 1958) se o létání balonem zajímal již od dětství a velký dojem na něj zanechaly návštěvy floridského Mysu Canaveral, odkud Američané vysílají do kosmu svá vesmírná tělesa. Ve Švýcarsku současně vystudoval medicínu a začal se věnovat psychiatrii a psychoterapii. Jedním z jeho oblíbených oborů bylo také chování člověka v extrémních situacích a mohl tak sám sobě sloužit jako "pokusný králík". V 70. letech byl jedním z pionýrů v létání na rogalu a v ultralehkých letounech a v roce 1985 se stal evropským šampionem v letecké akrobacii.

Piccard však toužil po stále větších dálkách a výškách a v roce 1992 vyhrál s Belgičanem Wimem Verstraetenem závod balonů přes Atlantik. Nejslavnějšímu kousku Piccarda předcházely dva neúspěšné pokusy. Obletět zeměkouli se poprvé pokusil společně s Verstraetenem v roce 1997, jejich snaha ale skončila kvůli technickým potížím po šesti hodinách ve Středozemním moři. K druhému pokusu přibrali o rok později Brita Andyho Elsona a tato expedice ztroskotala poté, co Čína otálela s vydáním povolení k přeletu, a posádka tak musela let ukončit v Barmě.

Dalším Piccardovým snem bylo obletět svět v letounu poháněném sluneční energií. "Projekt je poselstvím pro obnovitelné zdroje energie," osvětlil Piccard jednu z hlavních motivací ke svému letu. V listopadu 2007 představil Piccard společně s André Borschbergem první model takového letadla - Solar Impulse, se kterým v letech 2010-2013 podnikli řadu letů.

Průlomem byl až Solar Impulse 2, ve kterém s Borschbergem odstartovali 9. března 2015 z Abú Zabí na let dlouhý zhruba 42 tisíc kilometrů. Letoun strávil při průměrné rychlosti 80 kilometrů za hodinu ve vzduchu téměř 500 hodin, letěl nad čtyřmi světadíly, třemi moři a dvěma oceány. Nepříznivé počasí a také potíže s baterií způsobily, že musel v některých zemích zůstat delší dobu na zemi. Za letu bylo překonáno 19 leteckých rekordů, k nimž se řadí nejdelší nepřerušený sólový let. Letoun dokončil oblet Země 26. července 2016 v Abú Zabí. V den přistání Piccard s Borschbergem oznámili, že se chtějí věnovat propagaci obnovitelné energie a založili mezinárodní instituci, která bude působit jako poradní orgán vlád.

Bertrand Piccard, otec tří dcer, byla například v září 2011 i v Čechách na festivalu Tourfilm.