Přímo z Prahy do Bangkoku možná už od Vánoc

Případné zavedení přímé letecké linky z Bangkoku do Prahy by zvýšilo zájem českých turistů o tuto exotickou destinaci a vedlo k poklesu cen letenek. Očekávají to tuzemské cestovní kanceláře. Přímé spojení společnosti Air Asia mezi Prahou a Bangkokem by mohlo začít fungovat do Vánoc. Thajsko patří mezi Čechy k nejoblíbenějším exotickým destinacím. Loni si prostřednictvím akreditovaných agentur koupilo letenku z Prahy do Thajska více než 20 tisíc cestujících. Většina létá s Emirates přes Dubaj. O zavedení přímé letecké linky mezi Prahou a Bangkokem jednal tento týden v Thajsku premiér Andrej Babiš.

"Z Bangkoku léta denně velké množství vnitrostátních linek na thajské ostrovy a cestujícím by se tak významně zkrátil čas strávený na cestě do cílové destinace," uvedla Eva Němečková z Firo-tour.

Thajsko už teď patří mezi nejvyhledávanější exotické destinace mezi českými turisty. "Předpokládáme, že zavedení přímé linky do Bangkoku by tento zájem ještě zvýšil," dodal mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Pokud bude tato linka zavedena, tak ji CK určitě bude chtít využívat, dodal.

Podle ředitele Čedoku Jana Koláčného má vyšší konkurence vždy dopad na cenu. "Kromě toho, že společnost Air Asia se profiluje jako nízkonákladový dopravce a lze tedy od něj očekávat cenově příznivou nabídku, sama existence přímého letu by přiměla i další letecké dopravce, kteří nabízejí lety s přestupem, k úpravě jejich cen. Lze tedy očekávat, že zavedení nové linky by vedlo ke snížení ceny letenky na uvedené trase," uvedl Koláčný.

Čedok nyní nabízí možnost cestovat do thajských letovisek s přestupem v katarském Dauhá. Podle Koláčného si většina klientů přeje cestovat s co nejmenší ztrátou času. Bude tak záležet na tom, jakou návaznost letů a v jaké ceně bude společnost Air Asia nabízet na přípojných letech z Bangkoku do míst, jako je Phúket, Krabi a další.

Ročně do Thajska letecky zamíří z Prahy desítky tisíc lidí. "Nejvíce cestujících míří do Bangkoku, odkud přejíždějí do dalších thajských destinací. Stoupá ale zájem i o cesty na další letiště. Řada lidí se do Thajska vrací už po několikáté a velkoměstu se proto už vyhýbají," uvedla obchodní ředitelka letenek Student Agency Věra Janičinová.

Do Bangkoku cestuje 67 procent lidí mířících do Thajska z ČR, následují Phúket (16 procent), Koh Samui (devět procent) a Krabi (šest procent). Průměrně tráví Češi v Thajsku podle Student Agency 22 dní.

Dosud nejvíce cestujících směřujících do Thajska využívalo aerolinky Emirates s přestupem v Dubaji, a to až 40 procent. Další cestující odbavily Qatar Airways s přestupem v Dauhá (20 procent), Aeroflot s přestupem v Moskvě (13 procent) a Turkish Airlines s přestupem v Istanbulu (deset procent).

Pražské letiště uvádí, že potenciál pro linku z Prahy do Bangkoku byl v roce 2017 až 34 400 pasažérů. Pro společnost Air Asia, s jejímiž zástupci tento týden jednal Babiš, by to byla první linka do Evropy.