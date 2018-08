Rekordní srpen u moře. Kam vyrazit?

Při pohledu z okna to může vypadat nepatřičně. Českou republiku a vůbec většinu Evropy sužují nehorázná vedra - a někdo by měl uvažovat o cestě na jih k moři? Přesto by to mohlo být východisko z horkého počasí v naší zemi.

Rozdíly mezi aktuální a pocitovou teplotou mohou být značné. Přitom pocitová teplota je daleko objektivnější při našem vnímání počasí - zjednodušeně řečeno, je rozdíl mezi 30 stupni v Praze, 30 stupni v deštném pralese nebo 30 stupni v přímořském letovisku. Svou roli hraje celá řada faktorů, jako jsou vlhkost vzduchu, vítr nebo rozložení teploty. Z toho vyplývá, že právě u moře, kde se všechny tyto faktory sbíhají, je teplé počasí daleko snesitelnější. Moře budiž požehnáno!

Kam vyrážíme

Cestovní kanceláře hlásí, že volná místa v prakticky všech oblíbených destinacích stále ještě jsou. Zvlášť rodiny s dětmi by se měly rozhoupat a neváhat ještě někam vyrazit, pokud dosud nikde nebyly. Škola jejich potomkům se blíží a pak už čas nebude! Trend rodinných dovolených je stále silnější. "Dovolenou v srpnu si oproti roku 2017 zvolilo u cestovní kanceláře Fischer o 20 % více českých turistů," uvádí tiskový mluvčí cestovky Jan Bezděk. Další cestovní kanceláře hlásí minimálně deseti- až dvacetiprocentní nárůst. A za cestovatelský portál eTravel.cz Simona Fischerová upřesňuje: "Registrujeme nárůsty takřka o 30 %." A doplňuje, že téměř tři čtvrtiny klientů tvoří rodiny s dětmi.

Prodeje v letošní sezoně tak naznačují, že budou padat rekordy cestovních kanceláří. A kam se nejčastěji upínají zraky českých turistů? "Mezi TOP 3 nejprodávanější destinace se v srpnu řadí Turecká riviéra, Mallorca, Burgas a okolí," vypočítává Jan Bezděk z CK Fischer. "Poslední volná místa hlásí i řecké ostrovy Rhodos, Kos a Kréta. I přes zvýšený zájem se ale dá v těchto destinacích sehnat dovolená na poslední chvíli," uklidňuje.

I cestovní kanceláře Alexandria, Exim tours nebo Čedok hlásí mezi nejoblíbenějšími destinacemi Turecko a Řecko. A jak to vidí Simona Fischerová? "Nejvíce Čechů, kteří si koupili zájezd přes eTravel.cz, míří letos v srpnu do egyptského letoviska Marsa Alam, na Krétu a do Burgasu."

Lze i bez dětí

I když většinu zájemců o cestování tvoří rodiny, stoupá též požadavek po dovolené "adults only". Je to trend posledních let a zájemci o hotely, do nichž je vstup do šestnácti či osmnácti let zakázán, sice musejí ponejvíc zamířit do Karibiku, Thajska či na Bali, čím dál častěji však i do Středomoří. Jedná se ale o dražší typy zájezdů.

"Nejčastěji můžeme mluvit o párech v kategorii starších 40 let. Hotely adults only najdeme ve všech oblíbených prázdninových evropských destinacích - Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Stejně tak v exotice, ať už se jedná o Mauricius, Maledivy nebo země v karibské oblasti," doplnila Simona Fischerová z agentury eTravel, kde je možné rychle a přehledně vybírat on-line a napříč všemi zeměmi třeba podle financí. Takže pokud by si někdo myslel, že mu pár tisícovek stačí na dovolenou maximálně v Chorvatsku, s překvapením zjistí, že se za stejnou cenu může podívat do mnohem exotičtějších zemí. Dovolená s dětmi tak rodinný rozpočet zdaleka zruinovat nemusí. A v srpnu může jít o poslední možnost.

Za loňský rok vyjeli Češi na 4,9 milionu zahraničních cest. Zástupci cestovních kanceláří tvrdí, že o tom, zda bude letošní rok lepší než loňský, sice rozhodnou září a říjen, přesto se ale shodují: rok 2018 má k rekordu našlápnuto velmi nadějně.