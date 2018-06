Řím aneb Město, kde se dorozumívá klaksonem

Říká se vidět Neapol a zemřít... to samé by se mělo vykládat i o Římě. Jde o místo, kde na vás z každého kousku kamene přímo sálá historie. Ačkoliv se někdy zdá, že v tamních ulicích proběhla divoká party, kterou místní zapomněli uklidit (pohozené lahve, papírky či radiátor u stromu), dokáže vás toto italské město zcela nadchnout.

Milujete jídlo, hudbu a umění? Tak to vaše cesta vede do Říma. Pro umělecké nadšence máme dobrou zprávu. Po architektonických skvostech se nemusíte příliš shánět, jelikož celé centrum je jedno velké umělecké dílo. Stačí vzhlédnout od mapy a jen se rozhlížet kolem sebe. Když už však stojíte o to zajít do místních muzeí, za zmínku stojí Museo Nazionale Romano, které čítá nepřeberné množství antických soch od božstev přes zápasníky až po olympijské sportovce. Jedna vstupenka vyjde na 16 eur.

Pokud cestujete s dětmi, nemělo by vám uniknout muzeum Leonarda da Vinciho kousek od Piazza del Popolo. Vstupné činí 12 eur na osobu. Uvnitř uvidíte mnohé umělcovy vynálezy, o kterých se ve školách neučí. Výhodou je, že se malé děti dozví o složitých mechanismech nejen z popisků, ale většinu exponátů si mohou sami vyzkoušet.

Obrňte se trpělivostí

Opusťme však na chvilku památky a umění a zaměřme se na samotnou atmosféru metropole. Před každým výletem po městě se chtě nechtě budete muset obrnit trpělivostí. Na cestě po památkách se budete prodírat buď skupinami turistů, nebo obchodníky s jakýmkoliv sortimentem. Za každým rohem na vás "vyskočí" prodavač náramků či nepotřebných sarapatiček anebo naháněči, kteří se vám budou snažit vnutit ty "nejlevnější" vstupenky nebo tu "nejlepší" restauraci široko daleko.

Největší adrenalin na vás teprve čeká... přejít silnici. Auta zleva zprava, do toho mopedy a kola. Ke štěstí už snad chybí jen tramvaj nebo policejní auto. Někteří gestikulují, jiní pořvávají, ale jedno mají všichni společné - klakson. Není chvilka, kdy by někdo nezatroubil, ať už ve smyslu: "ahoj"... "jsi kočka".... "dělej, kam čumíš, je zelená".

Nezoufejte. Pokud si nevíte rady, připojte se k místním a vkročte s nimi do vozovky. Ačkoliv se to nezdá, řidiči jsou sice velmi temperamentní, ale na chodce opatrní.

Láska prochází žaludkem

Co by byla Itálie bez místních specialit! Pokud si chcete udělat romantický večer, nemusíte hned zruinovat svoje konto v luxusně vypadajících restauracích nebo s lákadly v podobě výhledu na Koloseum. Zamiřte radši do místních taveren daleko od pulsujícího centra metropole. V klidu si vychutnáte jídlo a víno, které vám naservíruje obsluha s úsměvem od ucha k uchu. Ačkoliv si budete chtít jen "skočit na pizzu", tak si buďte jistí, že vás místní číšníci dovedou udolat na dezert i kávu. Přemlouvání však stojí za to.

A na závěr sladká tečka našeho putování. Ano, řeč je o zmrzlině. Sladké osvěžení do letních dnů k výletům patří. Obchody a stánky s nepřeberným množstvím chutí najdete doslova na každém rohu. Ta nejlepší - Gelateria&Pasticceria Don Nino - je však naproti slavné Fontáně di Trevi, kterou mnozí znají z Felliniho filmu La dolce vita. Jednoduše skvělá zmrzlina na nejromantičtějším místě v Římě... Arrivederci.