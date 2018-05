Rozhledna Císařský kámen je zavřená, postaví se nová

Turisticky oblíbená rozhledna Císařský kámen v Liberci-Vratislavicích nad Nisou je uzavřená. Místní radnice se devět let starou stavbu rozhodla zbourat a postavit novou, která bude odolnější. Odhad na výstavbu je kolem pěti milionů korun, řekl starosta městského obvodu Vratislavice Lukáš Pohanka (Starostové pro Liberecký kraj).

Podle něj ještě nemají vybranou firmu, která ji postaví. Práce by ale měly začít i skončit v létě. "Chtěli bychom ji otevřít ještě letos na konci letní sezony. To znamená na konci srpna či začátku září," uvedl starosta.

Celodřevěná rozhledna na kopci mezi Vratislavicemi a Rádlem se stavěla poměrně nedávno, v roce 2009 za 1,8 milionu korun. Servisní kontrola ale ukázala, že potřebuje větší renovaci. Kromě náročných klimatických podmínek ji paradoxně uškodilo i to, že se stala oblíbeným turistickým cílem. "Návštěvnost je obrovská, mnohonásobně převyšuje původní odhady," uvedl Pohanka. Ročně tam přijde podle odhadu starosty řádově tisíce až desetitisíce lidí. "I pro mě je to krásné výletní místo. Když tam přijdu, potkávám obrovské množství lidí," dodal.

Podle starosty ve prospěch výstavby nové rozhledny rozhodlo, že oprava by její životnost příliš neprodloužila. Nová rozhledna bude mít ocelovou konstrukci s dřevěným opláštěním a vizuálně bude velmi podobná původní rozhledně. "Pojme více lidí a bude tady dalších 50 až 100 let, aniž bychom museli zasahovat do její konstrukce. Kromě nátěru a výměny dřevěných prvků nebude pro nás znamenat žádné další náklady," řekl Pohanka. "Benefitem je, že ji budeme moci zvednou o patro," dodal.

Nová rozhledna bude o tři metry vyšší, bude mít 21 metrů, a dovolí tak výrazně lepší výhled do okolí. Císařský kámen v nadmořské výšce 637 metrů nabízí výhled na Liberec a Jablonec nad Nisou, na Jizerské hory a za jasného počasí je vidět i Sněžka a Český ráj.

Rozhledna se nachází na kopci, který se původně jmenoval Špičák nebo Uhlířský vrh. Název Císařský kámen získal po návštěvě císaře Josef II., který sledoval opevňovací práce. Císař v roce 1779 ocenil výhodnou strategickou polohu místa a navrhoval vybudovat tam pevnost, vojenské kruhy ale tehdy návrh zamítly.