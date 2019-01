Slunečné počasí přitáhlo na Sněžku desítky lidí. Leží okolo dvou metrů sněhu

Krkonoše po vydatném sněžení a silném větru v minulém týdnu zažívají nyní jedny z nejhezčích dnů zimní sezony. Jen na Sněžku v úterý 22. ledna dopoledne zavítaly desítky lidí. Bylo tam jasno, okolo dvou metrů sněhu a objekty pokrývala až 40 centimetrů silná vrstva námrazy a sněhu. Ráno tam teploty spadly až k minus 15 stupňům Celsia.

"Ten, kdo na Sněžku může vyrazit a nevyrazí, dělá velkou chybu. Je to fantazie," řekl správce české Poštovny na Sněžce Dalibor Blaha.

Ještě před několika dny ale mluvil jinak. Osazenstvo Poštovny muselo v sobotu 12. ledna narychlo objekt opustit. Podle Blahy hrozilo, že je vánice na několik dní uvězní uvnitř. Utekli na poslední chvíli, za jediný den nafoukaly až dva metry sněhu. Poštovna je od středy 16. ledna opět otevřená. "Sníh jsme začali odhazovat ve středu. Ve čtvrtek a v pátek vítr ještě dosahoval v nárazech až 140 kilometrů v hodině. Od soboty se ale nad námi Krakonoš slitoval a od od té doby máme nádherně," řekl Blaha.

Slunečné počasí v těchto dnech láká na nejvyšší horu Česka množství lidí. "V pondělí byl kopec v obležení, a to ještě nejsou jarní prázdniny. Když je počasí jako teď, lidé přicházejí v hojném počtu i na východ slunce, v týdnu jsou to jednotlivci, ale o víkendu desítky," řekl Blaha.

V Královéhradeckém kraji je během 22. ledna jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty mezi minus čtyřmi až plus jedním stupněm Celsia, v 1000 metrech na horách okolo šesti pod nulou. Podle předpovědi se má ve středu 23. ledna odpoledne začít zatahovat. V druhé polovině týdne se očekává většinou zataženo až oblačno, místy slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty budou od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia.

Na hřebenech Krkonoš leží okolo dvou metrů sněhu. Od soboty v Krkonoších platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály, předtím platil čtvrtý, který se v nejvyšších českých horách vyhlašuje jen výjimečně. I tak je riziko lavin stále značné. Hrozí laviny z nového sněhu a laviny deskové. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin horská služba nepředpokládá. Lidé by se měli vyhnout svahům se sklonem větším než 35 stupňů.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl.